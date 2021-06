La sortie d’Horizon Forbidden West 2021 « n’est pas encore tout à fait certaine »

Horizon Forbidden West a récemment reçu une fantastique vitrine de gameplay, et la suite semble se porter très bien. Cependant, Guerrilla Games et Sony ne sont pas assez confiants pour fixer une date de sortie pour l’instant. Alors que cette information arrivera « très bientôt », Hermen Hulst, directeur de PlayStation Studios, réitère que le jeu est actuellement sur la bonne voie.

Sur le blog PlayStation, Hulst parle des difficultés rencontrées pour développer des jeux PS5 et PS4 majeurs au cours des 18 derniers mois. Il admet que le développement a été affecté sur Forbidden West (et God of War Ragnarok) en raison de l’accès limité aux installations de capture de performances et d’enregistrement audio. Malgré tous les revers, Hulst dit que la suite de Guerrilla est en bon état, mais ils ne sont pas encore complètement sortis du bois. « Pour Horizon, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour sortir cette saison des fêtes », dit-il, avant d’ajouter que ce « n’est pas encore tout à fait certain ». Il assure que l’équipe « travaille aussi dur que possible pour vous le confirmer dès que possible ».

En termes simples, Horizon Forbidden West sera presque certainement lancé vers la fin de 2021, mais ne soyez pas trop déçu s’il glisse dans l’année prochaine.