La sortie d’eFootball 1.0 retardée jusqu’au printemps 2022

StarTech.com Adaptateur réseau USB 2.0 vers fibre optique SC jusqu'à 2 km - Convertisseur USB vers Ethernet 10/100 Mbps (US100A20FXSC) - adaptateur réseau - USB 2.0 - 100Base-FX/100Base-SC x 1

Offre une connexion réseau à fibre optique aux ordinateurs portables ou aux tablettesLa connectivité FTTD (fiber-to-the-desk, fibre optique jusqu'au bureau) améliore la sécurité, réduisant le risque de fuites de donnéesAjoutez une connexion Ethernet 100BaseFX SC 100 Mb/s via une interface USB 2.0 Type-ATrès facile à transporter, aucun adaptateur d'alimentation externe n'est nécessaire (alimenté par bus)Transceiver optique 100Base-FX SC2 km de portée sur fibre optique multimodePilotes certifiés pour Windows, macOS et LinuxInstallation plug-and-playPrise en charge de la fonction Wake On LAN Ce convertisseur USB vers fibre optique vous permet d''utiliser le port USB 2.0 (Type-A) de votre ordinateur portable ou de votre tablette pour bénéficier d''une connexion réseau à fibre optique sécurisée.

Compatible Mac et Windows , l''adaptateur réseau fournit une connexion réseau Ethernet 100 Mbit/s et un transceiver optique 100Base-FX SC.

Port à fibre optique SC Avec un transceiver optique pour réseaux 100Base-FX, le convertisseur USB vers fibre optique fournit une connectivité réseau avec une portée maximale de 2 km sur fibre optique multimode.

Connectivité fibre optique jusqu''au bureau sécurisée Pour une connectivité fibre fiable, ce convertisseur USB vers fibre optique protège votre réseau contre les problèmes d''interférences électroniques, un problème commun avec les réseaux Ethernet en cuivre.

La connectivité FTTD (fiber-to-the-desk, fibre optique jusqu''au bureau) optimise la sécurité du réseau, réduisant le risque de fuites de données d''informations sensibles, sans compromettre la vitesse et la fiabilité du réseau.

Conçu pour la mobilité Compact et portable, ce convertisseur USB 2.0 vers fibre optique est alimenté directement par le port USB et simplifie les connexions lors de vos déplacements.

Plug-and-play Mise en œuvre rapide.

Le convertisseur USB vers fibre optique prend en charge les pilotes certifiés pour Windows et Linux .

Lorsque vous branchez l''adaptateur dans un port USB, il vous suffit d''installer les pilotes et l''adaptateur est prêt à transmettre sur un réseau à fibre optique.

Le modèle US100A20FXSC bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l''assistance technique à vie gratuite. - Offre exclusivement réservée aux professionnels