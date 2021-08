La sortie de l’album hommage à Motörhead est annoncée

Les fondateurs du festival de musique Psycho Las Vegas ont annoncé le lancement d’un nouvel album de compilation hommage Motörhead, un groupe britannique considéré comme l’un des plus importants de la scène hard rock classique, qui sera publié sous le label « Psycho Waxx « .

Selon Consequence of Sound, cet album sera intitulé « Löve Me Förever: A Tribute To Motörhead », qui sera enregistré par les artistes qui font partie de l’édition 2021 du festival Psycho Las Vegas, qui aura lieu ce même week-end .

Eyehategod, High on Fire, Exhorder et Mothership font partie des 16 artistes qui enregistreront leurs propres versions de certains des plus grands succès de Motörhead au National Southeastern Recording au centre-ville de Las Vegas.

De plus, un supergroupe a été constitué pour reprendre la chanson emblématique « Ace of Spades », avec Philip H. Anselmo (Pantera), Gary Holf (Slayer), Chuck Garric (Alice Cooper), Sacha Dunable (Intronaut), Nick Oliveri ( Queens Of The Stone Age), Dwid Hellion (Intégrité) Zach Wheeler et Tom Plzine (Howling Giant).

Ce nouvel hommage à Motörhead sera la première sortie du label de musique Psycho Waxx, spécialisé dans les albums studio et les enregistrements live. Ce matériel devrait atteindre le public au cours de l’été 2022.

L’héritage de Motörhead a été marqué par le travail de son leader, chanteur, bassiste et fondateur du groupe Lemmy Kilmister, qui après sa mort en décembre 2015, continue d’être une référence de respect et d’admiration dans le monde du hard rock. En 2020, la production d’un film biographique centré sur sa carrière au sein du groupe est annoncée.