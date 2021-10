La sortie de la saison 3 de The Umbrella Academy a été annoncée via les réseaux sociaux

in

Les fans avides ont fixé les yeux au moment de la sortie de la série mettant en scène les super-héros The Umbrella Academy Saison 3 sur Netflix. Cependant, ils seront déçus d’apprendre que la prochaine saison ne figure pas sur la liste des premières de novembre de Netflix sur Netflix. En réalité, le spectacle ne devrait pas être présenté avant l’année prochaine.

Bonne nouvelle : les producteurs ont récemment annoncé que la saison 3 de l’Umbrella Academy serait diffusée en 2022. Le tweet dit : « Faites vos valises, ventres (Cafard) saison 3 à venir en 2022 »

faites vos valises, brellys🪳 saison 3 à venir en 2022 https://t.co/ZY54sTF3ms pic.twitter.com/Bc14d2XJsz – Académie des parapluies (@UmbrellaAcad) 1er octobre 2021

La production de l’émission s’est achevée le 28 août 2021. Les producteurs ont annoncé cette nouvelle via les réseaux sociaux. Alors que l’intrigue de la troisième saison de The Umbrella Academy est tenue dans le noir, les téléspectateurs peuvent obtenir des indices du titre de l’épisode, qui a été annoncé plus tôt.

Le 8 juin, Netflix a dévoilé les titres des épisodes. Les titres sont : « Rencontrez la famille », « La plus grande boule de ficelle du monde », « Poche pleine de foudre », « Kugelblitz », « Kindest Cut », « Marigold », « Auf Wiedersehen », « Mariage à la fin du Monde », « Six cloches » et « Oblivion ».

La série de bandes dessinées est centrée sur une famille déséquilibrée de frères et sœurs adoptés qui se réunissent pour percer le mystère entourant la disparition de leur père et la menace imminente d’une apocalypse.

La Umbrella Academy se déroule dans un univers alternatif dans lequel 43 femmes à travers le monde ont des bébés simultanément le 1er octobre 1989, sans montrer aucune indication d’être enceinte jusqu’au début du travail. Sept des bébés sont adoptés par l’excentrique milliardaire Sir Reginald Hargreeves et transformés en un groupe de super-héros d’élite que l’homme appelle « The Umbrella Academy ».

Les frères et sœurs super-héros se réuniront pour percer le mystère entourant la disparition de leur père et pour éviter une fin imminente du monde.

C’est une émission dans laquelle Umbrella Academy Saison 2 montre une incapacité à arrêter l’apocalypse. Les frères et sœurs doivent retourner dans le passé, mais cela s’avère être un désastre, les éparpillant tout au long des années 1960 à Dallas.

Cinq sont retrouvés le 25 novembre 1963, en pleine apocalypse nucléaire, cependant, avec l’aide de Hazel parvient à revenir dans les 10 jours. Alors qu’il est poursuivi par trois tueurs suédois, Five découvre ses frères et leurs familles, chacun ayant refait sa vie et essayant de les réunir afin d’arrêter l’apocalypse qui est sur le point de commencer.

La saison 2 se termine avec des jeunes découvrant que Sir Reginald est vivant et a créé une nouvelle académie surnommée « Sparrow Academy ». De plus, Ben Hargreeves le « Number Six » (pièces jouées par Justin H. Min) est toujours en vie.

Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman Robert Sheehan, Aidan Gallagher ainsi que Justin H. Min reviennent pour reprendre leurs rôles dans le cadre de la saison 3 de The Umbrella Academy. Il y aura plusieurs nouveaux arrivants tels que Ritu Arya ( comme Lila Pitts), Justin Cornwell (le leader de Sparrow Marcus), Britne Oldford (Fei), Jake Epstein (Alphonso Hargreeves) ainsi que Genesis Rodriguez (Sloane Hargreeves).

