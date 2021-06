La sortie de la bande originale étendue de « Scott Pilgrim » est révélée

La cassette « Scott Pilgrim vs. The World » proposera enfin la sortie de la version allongée de sa bande originale, selon les informations fournies par son réalisateur, Edgar Wright, via Twitter. Ce qui signifie que les éditions complètes de chacune des chansons produites pour la production atteindront les services de streaming le 9 juillet.

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. Bien avant l’arrivée de Brie Larson au MCU, l’actrice brisait déjà les cœurs grâce à la reprise de « Black Sheep », une chanson du groupe Metric que l’actrice interprétait dans son interprétation d’Envy Adams, l’ex-petite amie du protagoniste mécontent du film.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Patrick Wilson anticipe de grandes choses pour « Aquaman 2 »

Le 9 juillet, l’édition étendue de la bande originale du film de Scott Pilgrim sera disponible sur tous les services de musique numérique ! Il comprend des démos de Beck et plus de musique du film, y compris la performance de Brie Larson de « Black Sheep ». Diffusez-le maintenant! Https://t.co/IkKbMpr3Bb pic.twitter.com/4DJc0MokB6 – edgarwright (@edgarwright)

4 juin 2021





Après une longue attente, les fans de Larson et de la cassette en général pourront profiter de la reprise dans son intégralité via Spotify et d’autres plateformes de streaming musical, puisque cette version de « Black Sheep » est désormais disponible à partir d’aujourd’hui.

À la suite de la célébration du 10e anniversaire de « Scott Pilgrim vs. The World », la ferveur des fans du film a été renouvelée. Récemment, le jeu vidéo de style arcade inspiré de la bande a reçu une nouvelle édition pour les consoles de génération actuelle, avec leurs éditions spéciales respectives sous forme physique.

Inspiré des romans graphiques de Brian Lee O’Malley, « Scott Pilgrim vs the World » raconte la vie d’un chômeur d’une vingtaine d’années qui, par hasard, rencontre la mystérieuse Ramona Flowers, littéralement la fille de ses rêves. Si vous voulez vous mettre en couple avec elle, vous devrez battre ses sept ex-petits amis diaboliques, en même temps que vous devez trouver un équilibre entre ses amis, avec qui elle a une bande et, accessoirement, mûrir un peu. Dans le processus.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Cruella » a déjà une suite en développement

Bien qu’il n’ait pas reçu un accueil positif lors de son lancement, le travail d’Edgar Wright (le premier avec un budget modérément élevé) a été accepté comme un classique culte moderne parmi la sous-culture geek, en plus d’avoir des performances mémorables de Michael Cera, Keiran Culkin, Mary Elizabeth Wisntead ou Brie Larson elle-même, qui se souviennent encore avec émotion de leur participation au film.