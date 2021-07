La sortie de Jeff Bezos est l’un des nombreux parmi les meilleurs d’Amazon alors qu’Andy Jassy prend la relève en tant que PDG

05 juil. 2021 10:18:48 IST

Quand Andy Jassy sera élevé au poste de PDG d’Amazon lundi, prenant les rênes de son fondateur, Jeff Bezos, ce sera l’un des transferts de direction les plus surveillés depuis des années.

Mais un changement beaucoup moins annoncé – bien que toujours profondément significatif – est déjà en cours dans l’entreprise. Des dizaines de cadres supérieurs d’Amazon sont partis au cours des 18 derniers mois, beaucoup après y avoir travaillé pendant plus d’une décennie.

Il s’agit d’un niveau inhabituel de perturbation au sein de l’entreprise. Les cadres sortants ne représentent pas une énorme tranche des premiers rangs, avec des centaines de vice-présidents maintenant. Mais pendant des années, les dirigeants d’Amazon ont été considérés comme des condamnés à perpétuité. Beaucoup étaient là depuis les premiers jours de l’entreprise. Ils étaient fidèles à Amazon, dont la hausse du cours de l’action les rendait souvent riches.

Bezos incarnait cette relation. Tout comme Jeff Wilke, qui dirigeait l’activité grand public mondiale, et Steve Kessel, qui dirigeait ses magasins physiques, et d’autres qui ont introduit et géré des programmes clés, notamment Alexa, la livraison gratuite et une grande partie de son activité cloud. Maintenant, ces dirigeants sont partis.

Le fait que Wilke et Bezos partent si près l’un de l’autre équivaut à des « changements tectoniques épiques », a déclaré David Glick, ancien vice-président d’Amazon qui est maintenant directeur de la technologie chez Flexe, une startup de la logistique.

Wilke et Kessel ont pris leur retraite, mais de nombreux vice-présidents partent pour des postes de haut niveau dans des entreprises publiques ou des startups à forte croissance. Teresa Carlson, qui a construit pendant plus d’une décennie l’activité cloud du gouvernement d’Amazon, est devenue en avril la directrice de la croissance de Splunk, qui fournit des logiciels de données, et Greg Hart, qui a déjà suivi Bezos pendant un an, puis lancé Alexa et Echo, est maintenant le chef chef de produit au sein de la société immobilière Compass. Maria Renz, une autre ancienne ombre de Bezos qui a commencé chez Amazon en 1999, est maintenant cadre supérieur chez SoFi, une société de finances personnelles.

Ces dernières années, Bezos a pris du recul par rapport à une grande partie des activités quotidiennes d’Amazon, se concentrant plutôt sur des projets stratégiques et des entreprises extérieures, comme sa startup spatiale, Blue Origin, donnant à ses adjoints encore plus d’autonomie. Le 20 juillet, il devrait voler à bord du premier vol spatial habité de sa compagnie de fusées.

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.

Karen Weise [c.2021 The New York Times Company]



