La sortie de Hogwarts Legacy reportée à 2022

Fans de la saga de « Harry Potter« J’attends avec impatience la sortie de »L’héritage de Poudlard», Un jeu de rôle qui mettrait le joueur dans le rôle d’un étudiant du prestigieux établissement d’enseignement dans le monde magique pendant une période située plusieurs siècles avant l’arrivée du« garçon qui a vécu ».

Le jeu aurait été annoncé à la vente dans le courant de 2021 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, plus sa propre version pour PC. Malheureusement pour les fans, son lancement a été retardé jusqu’en 2022, et ses développeurs sont chargés de diffuser les nouvelles via les réseaux sociaux.

Une déclaration sur Twitter n’offrirait pas beaucoup de détails sur le sujet, à part que votre équipe de développeurs a besoin de plus de temps pour offrir une expérience digne de votre marque aux consommateurs.

«Nous tenons à remercier les fans du monde entier pour leur formidable réaction à l’annonce de ‘Poudlard Héritage‘de notre marque de Jeux de portoloin. Créez la meilleure expérience possible pour tous les fans du Monde Magique et les fans de jeux vidéo sont monumentaux pour nous, nous allons donc donner au jeu le temps dont il a besoin. »

La déclaration ne préciserait pas s’il y aurait une annulation concernant la sortie de versions pour la dernière génération de consoles. Pendant ce temps, 2022 ne spécifierait pas non plus de marge d’approximation par rapport à la saison de l’année au cours de laquelle nous pourrions nous attendre à ce que le jeu arrive en magasin.

Étant donné que son lancement devait être lancé «dans le courant de 2021», cela pourrait indiquer que sa date de sortie serait dans la première moitié de l’année prochaine. Au moment de son annonce, aucun autre détail concernant son histoire ou son gameplay n’a été révélé.