La sortie de « Alan Wake Remastered » est officiellement confirmée

Le week-end dernier, les fans de « Alan Wake » ont commencé à présenter une grande excitation sur les réseaux sociaux à la suite d’une fuite qui anticipe le lancement possible d’un remastering fin 2021, signalant l’arrivée de ce thriller mystère surnaturel acclamé sur consoles. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC via Epic Games Store.

Cette fuite n’était qu’une petite partie de mois entiers de spéculations et de conjectures des fans. Aujourd’hui, la sortie de « Alan Wake Remastered » a été officiellement confirmée par l’équipe de Remedy Entertainment et Sam Lale, directeur créatif du jeu, qui a dédié une lettre via la page fan « The Sudden Stop ».

« ‘Alan Wake Remastered’ est l’expérience originale dont ils sont tombés amoureux il y a toutes ces années. Nous ne voulions pas changer cela, mais les visuels qui l’entourent, y compris le modèle de personnage d’Alan Wake et ses cinématiques, ont été mis à jour et améliorés avec quelques améliorations de nouvelle génération », a écrit Lake dans sa déclaration.

L’histoire d' »Alan Wake » raconte un chapitre de la vie du célèbre romancier d’horreur qui a donné son nom au jeu. Wake est tourmenté par la recherche incessante de sa femme, qui a disparu pendant les vacances que le couple a prises dans la ville fictive de Bright Falls, Washington, où il doit affronter ses propres démons personnels.

Contrairement à la fuite de ce week-end, aucune date de sortie n’a été révélée pour « Alan Wake Remaster », bien que son arrivée sur PC et sur les plateformes nouvelle et ancienne génération sur Xbox et PlayStation soit confirmée. Avec l’arrivée de cette nouvelle édition et le travail confirmé sur la suite de son spin-off « Control », il a été supposé que Remedy Entertainment pourrait travailler sur une suite à « Alan Wake ».