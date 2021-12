La sortie britannique de l’opération dramatique sur la Seconde Guerre mondiale Mincemeat a été reportée par Warner Bros. au milieu de la peur d’Omicron

BlackRock Games La Grande Guerre - Extension Tanks

cette extension contient 6 modeles tres detailles de chars britanniques et allemands de la 1ere guerre mondiale au 1/100eme, 2 pieces daamp;#39;artillerie allemandes et 8 figurines daamp;#39;equipage a degrapper et a assembler, 2 planches a4 de marqueurs et de nouvelles tuiles de terrain et un livret de regles speciales pour les chars (panne mecanique, aquot;tankschreckenaquot;, h) et 22 scenarios pour permettre aux joueurs de recreer les premieres batailles de chars emblematiques parmi les tranchees du front de laamp;#39;ouest en 1916-1918, comme cambrai ou villiers-bretonneux. sont inclus 3 scenarios pour les whippets et des regles pour laamp;#39;artillerie de campagne.les modeles de chars inclus dans cette extension sont :nnn 2 x mk iv males (avec canon) nnn 2 x mk iv femelles (avec mitrailleuses) nnn 2 x a7v allemandsils sont preassembles, prepeints et decores.liste detaillee des terrains et accessoiresb 4 planches de terrains et draccessoires a detachernnn 36 tuiles de terrains reversibles nnn 9 pions reversibles rectangulaires position fortifiee/barbeles nnn 4 pions reversibles rectangulaires pont/pont endommage nnn 20 pions reversibles carres de silhouette de char britannique/allemand nnn 15 pions reversibles rectangulaires de char embourbe/abandonne nnn 4 pions de char captureliste detaillee des charsbnn n6 figurines de char de la premiere guerre mondialennn 2 chars britanniques mark iv lmaler nnn 2 chars britanniques mark iv lmaler nnn 2 chars allemands a7vjeu en anglais avec un livret des regles officielles en francais.