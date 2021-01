La sonde solaire Parker de la NASA cloue un survol proche du soleil alors que son cycle de météorologie spatiale s’accélère

De la NASA Sonde solaire Parker Le vaisseau spatial a lancé la nouvelle année avec une autre approche rapprochée du soleil dimanche (17 janvier) alors que l’activité du soleil reprend après une accalmie lorsque la sonde a été lancée.

2021 marquera une année chargée pour le vaisseau spatial, qui effectuera au total quatre approches proches du soleil, plus deux survols de Vénus, des manœuvres de pilotage nécessaires qui permettront également au vaisseau spatial de collecter des observations scientifiques supplémentaires.

Le vaisseau spatial a effectué sa précédente approche rapprochée en septembre. Et bien que l’activité du soleil augmente progressivement en 2020 avec l’arrivée d’un nouveau cycle solaire , surnommé le cycle solaire 25, qui a commencé au début de 2020, le soleil se réveille lentement et l’étoile n’a sorti sa première éruption majeure en trois ans en novembre.

Le cycle solaire de 11 ans régit à la fois l’activité du soleil et son influence autour de la Terre et à travers le système solaire. Plus le soleil est actif, plus il fait sombre taches solaires point sa surface; ce sont aussi les endroits d’où proviennent les explosions massives de plasma solaire, appelées éjections de masse coronale.

La sonde solaire Parker a fait son approche la plus proche du soleil à 12 h 39 HNE (17 h 39 GMT) dimanche. À ce stade, le vaisseau spatial se trouvait à environ 13,5 millions de kilomètres de la surface du soleil et se déplaçait à près de 290000 km / h (470 000 km / h), selon le laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins, qui gère le vaisseau spatial.

Ensuite, le 20 février, le vaisseau spatial passera devant Vénus avant de faire une autre approche rapprochée du soleil le 29 avril. Un deuxième vaisseau spatial, l’US-European Solar Orbiter, commence également son travail scientifique avec bon timing par rapport au cycle solaire .

