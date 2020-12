La sonde lunaire chinoise – Chang’e 5 – a allumé ses moteurs et a commencé son voyage de trois jours sur Terre

The Associated Press14 déc.2020 13:43:24 IST

Une capsule spatiale chinoise rapportant les premières roches lunaires depuis plus de quatre décennies a commencé dimanche son retour sur Terre de trois jours. La sonde lunaire Chang’e 5, qui était en orbite autour de la lune depuis environ une semaine, a déclenché quatre moteurs pendant environ 22 minutes pour sortir de l’orbite de la lune, a déclaré l’Administration spatiale nationale chinoise dans un message sur les réseaux sociaux. L’atterrisseur de l’engin a atterri sur la lune plus tôt ce mois-ci près d’une formation appelée Mons Rumker, une zone qui aurait été le site d’une ancienne activité volcanique. Il a recueilli environ 2 kilogrammes (4,4 livres) d’échantillons.

La capsule de retour devrait atterrir dans le nord de la Chine, dans la région de la Mongolie intérieure, après s’être séparée du reste du vaisseau spatial et avoir flotté sur des parachutes. Le matériel serait le premier ramené depuis la sonde Luna 24 de l’Union soviétique en 1976.

Les roches et autres débris ont été obtenus à la fois en forant dans la croûte lunaire et en évacuant directement la surface. Ils peuvent être des milliards d’années plus jeunes que ceux ramenés par les précédentes missions américaines et soviétiques, offrant peut-être un aperçu de l’histoire de la lune et de celle d’autres corps du système solaire.

La Chine a mis en place des laboratoires pour analyser les échantillons pour l’âge et la composition et devrait également partager certains d’entre eux avec d’autres pays, comme cela a été fait avec les centaines de kilogrammes (livres) rapportés par les États-Unis et l’ex-Union soviétique.

Le programme spatial chinois a une série de missions ambitieuses en cours, y compris une sonde en route vers Mars. Le programme lunaire Chang’e, du nom de l’ancienne déesse chinoise de la lune, exploite la sonde Chang’e 4 sur le côté le moins exploré de la lune depuis deux ans.

Les plans futurs appellent à renvoyer un humain sur la lune et peut-être une base lunaire permanente. La Chine construit également une station spatiale pour commencer à fonctionner dès 2022.

