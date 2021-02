La sonde Hope des Émirats arabes unis renvoie la première image de la planète rouge après son entrée sur l’orbite

15 févr.2021 10:01:52 IST

La sonde «Hope» des Émirats arabes unis a renvoyé sa première image de Mars, a annoncé dimanche l’agence spatiale nationale, quelques jours après que le vaisseau spatial est entré avec succès sur l’orbite de la planète rouge. L’image « a capturé le plus grand volcan du système solaire, l’Olympus Mons, émergeant dans la lumière du soleil tôt le matin », indique-t-il dans un communiqué. L’image a été prise mercredi à une altitude de 24700 kilomètres (15300 miles) au-dessus de la surface martienne, un jour après l’entrée de la sonde sur l’orbite de Mars, a-t-il indiqué dans un communiqué. Le cheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, Premier ministre des Émirats arabes unis et dirigeant de Dubaï, a partagé l’image en couleur sur Twitter.

« La première image de Mars capturée par la toute première sonde arabe de l’histoire », écrit-il.

La mission est conçue pour révéler les secrets de la météo martienne, mais les EAU veulent également qu’elle serve d’inspiration aux jeunes de la région.

Hope est devenu le premier des trois engins spatiaux à arriver sur la planète rouge ce mois-ci après que la Chine et les États-Unis aient également lancé des missions en juillet, profitant d’une période où la Terre et Mars sont les plus proches.

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ La première photo de Mars capturée par la toute première sonde arabe de l’histoire, à 25000 km au-dessus de la surface de la planète rouge pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF – SA Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 14 février 2021

L’entreprise des Émirats arabes unis est également programmée pour marquer le 50e anniversaire de l’unification des sept émirats du pays.

« Hope » sera en orbite autour de la planète rouge pendant au moins une année martienne, soit 687 jours, en utilisant trois instruments scientifiques pour surveiller l’atmosphère martienne.

Il devrait commencer à transmettre plus d’informations à la Terre en septembre 2021, les données étant disponibles pour que les scientifiques du monde entier puissent les étudier.

.

