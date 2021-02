La sonde Hope des EAU arrive sur Mars aujourd’hui! Voici comment regarder.

La première mission émiratie sur Mars tentera de se mettre en orbite autour de la planète rouge mardi (9 février) – voici comment la regarder en direct.

La diffusion en direct de l’arrivée de Hope sera disponible sur le site officiel de la mission des Émirats arabes unis, à partir de 10 h HNE (15 h 00 GMT), selon une mise à jour de la mission sur Twitter. Il sera diffusé en direct sur 45secondes.fr ici et sur notre page d’accueil une fois disponible.

Hope devra survivre à une décélération de 27 minutes pour la manœuvre d’insertion orbitale de Mars, fonctionnant de manière autonome en raison du délai pour envoyer des commandes depuis la Terre.

« À l’heure actuelle, l’équipe s’est préparée et peut éventuellement se préparer à atteindre l’orbite autour de Mars », a déclaré Sarah Al Amiri, présidente de l’Agence spatiale des Émirats arabes unis, lors d’une conférence de presse tenue pratiquement le 28 janvier organisée par l’Université du Colorado à Boulder. Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale, l’un des principaux partenaires de la mission.

En relation: La mission Hope des Émirats arabes unis sur Mars en photos

Livre de Mars: 22,99 € chez Magazines Direct En 148 pages, explorez les mystères de Mars. Avec la dernière génération de rovers, d’atterrisseurs et d’orbites se dirigeant vers la planète rouge, nous découvrons encore plus de secrets de ce monde que jamais. Découvrez son paysage et sa formation, découvrez la vérité sur l’eau sur Mars et la recherche de la vie, et explorez la possibilité que le quatrième rocher du soleil soit un jour notre prochaine maison. A lire : Sans gravité, le fluide autour du cerveau d'un astronaute se déplace de manière étrange

Hope tentera de battre toutes les chances en arrivant sur Mars, car environ la moitié des missions ont échoué depuis que les humains se sont dirigés pour la première fois vers la planète rouge dans les années 1960. « Nous connaissions les enjeux de tout cela; nous le savions dès le premier jour où nous avons commencé à travailler sur ce programme », a déclaré Al Amiri. « Ce n’est pas quelque chose que nous avons évité. »

L’espoir inaugurera un trio de pays dans l’espoir de se rendre sur Mars dans les semaines à venir. La mission chinoise Tianwen-1 (comprenant un rover et un orbiteur) devrait arriver en orbite mercredi (10 février). Le rover Perseverance de la NASA – transportant un hélicoptère appelé Ingenuity – vise un atterrissage le 18 février dans le cratère Jezero. Les trois missions ont été lancées en juillet 2020, alors que Mars était dans un endroit favorable sur son orbite par rapport à la Terre, pour envoyer un vaisseau spatial sur la planète rouge en utilisant un minimum de carburant.

La mission émiratie vise à inspirer les jeunes alors que le pays tente de s’éloigner des activités de production pétrolière et d’embrasser de nouvelles industries. Plusieurs institutions américaines ont collaboré à la recherche, et les EAU ont passé des années à se préparer à la mission en discutant avec des ingénieurs expérimentés de Mars.

Mais il y a toujours cet élément d’incertitude à l’approche du moment de l’arrivée.

« Je pense que l’équipe a beaucoup de nerfs », a déclaré Al Amiri à 45secondes.fr plus tôt ce mois-ci. « Mais je suis entré dans le bureau ces deux ou trois derniers jours, tout le monde sourit et vous recevez des salutations de personnes au hasard. Et tout le monde est si heureux. Chaque fois qu’ils voient un membre de l’équipe, ils disent: ‘Bonne chance et nos prières sont avec vous et vous nous rendez tous si fiers. «

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.