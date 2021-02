La sonde Europa Clipper de la NASA va maintenant être lancée sur une fusée privée en octobre 2024

La prochaine mission de la NASA sur la lune océanique de Jupiter Europe est hors des limbes de la fusée.

Le vaisseau spatial Europa Clipper devrait décoller en octobre 2024 et arriver en orbite autour de Jupiter en avril 2030, a annoncé mercredi 10 février le scientifique du projet de mission Bob Pappalardo lors d’une présentation lors d’une réunion virtuelle du groupe d’évaluation des planètes extérieures de la NASA (OPAG). .

Et ce lancement aura lieu au sommet d’une fusée privée, pas de la NASA Système de lancement spatial (SLS) megarocket, a ajouté Pappalardo, qui est basé au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud.

« Nous avons maintenant des précisions sur la trajectoire du lanceur et la date de lancement », a-t-il déclaré.

Le Congrès a initialement dicté que la mission Europa Clipper, d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars, se lance au sommet du SLS, que la NASA développe pour envoyer des astronautes sur la Lune et sur Mars. Mais le développement de SLS a été marqué par des retards et des dépassements de coûts, et l’énorme fusée n’a pas encore décollé.

De plus, les premiers véhicules SLS seront nécessaires pour la NASA Programme Artemis , qui s’emploie à établir une présence humaine durable sur et autour de la lune d’ici la fin des années 2020. Il y a déjà trois lancements d’Artemis ciblés pour fin 2021, 2023 et 2024, et on ne sait pas quand un SLS sera disponible pour Europa Clipper.

Dans le budget 2021 proposé par la Chambre des représentants américaine pour la NASA, qui a été publié en juillet dernier, la chambre a ordonné à l’agence de lancer Europa Clipper d’ici 2025 et une deuxième mission Europa qui reste un concept pour le moment, un atterrisseur de chasse à la vie , d’ici 2027. La proposition indiquait que SLS serait utilisé pour les deux missions « si disponible » – libellé qui laissait la porte ouverte à une alternative commerciale, comme le Falcon Heavy de SpaceX ou le Delta IV Heavy de United Launch Alliance.

Le personnel de Clipper a donc planifié les deux contingences de roquettes, une situation que les membres de l’équipe ont déclaré. entravé la maturation de la mission .

Mais la clarté est maintenant venue. L’équipe Clipper a reçu une note du bureau du programme des missions planétaires de la NASA le 25 janvier, environ un mois après que la mission ait franchi une étape cruciale: son projet et son examen critique de la conception des systèmes de vol.

Le mémo « ordonne au projet de » cesser immédiatement les efforts pour maintenir la compatibilité SLS et aller de l’avant avec un CLV « – c’est-à-dire un lanceur commercial », a déclaré Pappalardo.

La NASA organisera un concours ouvert pour déterminer qui fournira ce CLV. Une décision est attendue dans environ un an, a déclaré Jan Chodas, également du JPL, chef de projet d’Europa Clipper, lors de la réunion de l’OPAG.

Quelle que soit la fusée privée choisie, le voyage de Clipper vers Jupiter sera très différent de ce qu’il aurait été avec un SLS. Le mégarocket de la NASA aurait lancé Clipper sur une trajectoire directe, avec une arrivée chez la géante gazière moins de trois ans après le décollage.

Les CLV disponibles ne sont pas assez robustes pour ce plan, le voyage de Clipper prendra donc environ cinq ans et demi. Et la sonde effectuera des survols « d’assistance par gravité » pour augmenter la vitesse de Mars et de la Terre en cours de route, respectivement en février 2025 et décembre 2026, a déclaré Pappalardo.

On ne sait pas exactement comment la décision d’utiliser une fusée privée affectera le coût global de Clipper. Un décollage CLV ne sera pas aussi coûteux qu’un lancement SLS, mais le temps de voyage supplémentaire dans l’espace lointain ajoutera au prix de la mission, a déclaré Chodas.

Se rendre à Jupiter ne sera que le début pour Clipper, bien sûr. La sonde effectuera ensuite près de 50 survols d’Europe sur environ quatre années terrestres, étudiant l’épaisseur de la coquille de glace de la lune et évaluant l’habitabilité de son immense océan enterré d’eau liquide salée, entre autres tâches. Les observations de Clipper aideront également les planificateurs de mission à choisir des sites prometteurs pour l’atterrisseur Europa, si cette dernière mission décolle effectivement dans les années à venir.