La sonde chinoise Tianwen-1 sur Mars renvoie les premières photos montrant des canyons sur la surface de la planète rouge

09 févr.2021 11:14:01 IST

La sonde chinoise Tianwen-1 a renvoyé sa première image de Mars, a déclaré l’agence spatiale nationale, alors que la mission se prépare à atterrir sur la planète rouge plus tard cette année. Le vaisseau spatial, lancé en juillet à peu près au même moment qu’une mission américaine rivale, devrait entrer en orbite sur Mars vers le 10 février. La photo en noir et blanc publiée vendredi soir par l’Administration spatiale nationale chinoise montrait des caractéristiques géologiques, notamment le cratère Schiaparelli et les Valles Marineris, une vaste étendue de canyons à la surface martienne. La photo a été prise à environ 2,2 millions de kilomètres (1,4 million de miles) de Mars, selon la CNSA, qui a déclaré que le vaisseau spatial était maintenant à 1,1 million de kilomètres de la planète.

L’engin robotique a mis à feu l’un de ses moteurs pour « effectuer une correction orbitale » vendredi et devrait ralentir avant d’être « capturé par la gravité martienne » vers le 10 février, a indiqué l’agence.

Le Tianwen-1 de cinq tonnes comprend un orbiteur de Mars, un atterrisseur et un rover qui étudieront le sol de la planète.

La Chine espère finalement atterrir le rover en mai dans Utopia, un bassin d’impact massif sur Mars.

Après avoir vu les États-Unis et l’Union soviétique ouvrir la voie pendant la guerre froide, la Chine a investi des milliards de dollars dans son programme spatial militaire.

Il a fait d’énormes progrès au cours de la dernière décennie, envoyant un humain dans l’espace en 2003.

La centrale asiatique a jeté les bases pour assembler une station spatiale d’ici 2022 et prendre pied de façon permanente en orbite terrestre.

Mais Mars s’est avéré une cible difficile jusqu’à présent, la plupart des missions envoyées par les États-Unis, la Russie, l’Europe, le Japon et l’France sur la planète depuis 1960 se soldant par un échec.

Tianwen-1 n’est pas la première tentative de la Chine pour atteindre Mars.

Une précédente mission avec la Russie en 2011 s’est terminée prématurément car le lancement a échoué.

La Chine a déjà envoyé deux rovers sur la Lune. Avec le second, la Chine est devenue le premier pays à réussir un atterrissage en douceur de l’autre côté.

Tous les systèmes de la sonde Tianwen-1 sont en « bon état », a déclaré vendredi CNSA.

