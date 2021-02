La sonde chinoise Tianwen-1 sur Mars capture une vidéo épique de la planète rouge lors de l’arrivée orbitale

La Chine a publié des séquences vidéo épiques du vaisseau spatial Tianwen-1 du pays alors qu’il s’approchait de près de Mars après avoir atteint la planète rouge cette semaine.

Tianwen-1 est arrivé sur Mars mercredi (10 février) et a tiré ses moteurs pour lui permettre d’entrer en orbite autour de la planète. La Chine a maintenant reçu et rassemblé une série d’images prises lors de cette démarche et créé deux scènes remarquables, vues ici dans une seule vidéo.

Une vidéo, prise par la petite caméra de sous-système d’étude d’ingénierie de Tianwen-1 pour surveiller un panneau solaire, montre Mars entrant dans le cadre suivi d’une vue incroyable du bord de l’atmosphère de Mars, ou «membre atmosphérique».

L’orbiteur chinois Tianwen-1 Mars a capturé cette vue de la planète rouge alors qu’elle est entrée en orbite autour de la planète le 10 février 2021. (Crédit d’image: CCTV / CNSA)

Des cratères sont également visibles à la surface de la planète, tandis que le panneau solaire semble osciller avec le vaisseau spatial tirant ses principaux moteurs pour décélérer.

Une deuxième vidéo est du point de vue d’une caméra de surveillance pour l’antenne de suivi de Tianwen-1, fournissant des images tout aussi étonnantes.

Le sous-système d’enquête d’ingénierie se compose d’un certain nombre de petites caméras de surveillance utilisées pour surveiller des processus tels que le déploiement de panneaux solaires et d’autres événements, selon à la China National Space Administration.

Les caméras ont pris des photos toutes les trois secondes et ont été photographiées en continu pendant environ une demi-heure. Les vidéos ont une fréquence d’images d’environ 10 images par seconde.

Une autre vue de Mars depuis l’orbiteur chinois Tianwen-1 prise lors de son entrée en orbite autour de la planète le 10 février 2021. (Crédit d’image: CCTV / CNSA)

Tianwen-1, qui signifie « Interroger les cieux », lancée le 23 juillet 2020 et est la première mission interplanétaire indépendante de Chine. Elle est arrivée en orbite autour de Mars après un voyage de 202 jours et 295 millions de miles (475 millions de kilomètres) dans l’espace lointain. une image de la planète rouge lors de son approche finale.

Le vaisseau spatial se compose à la fois d’un orbiteur et d’un rover. La tentative d’atterrissage du rover n’est prévue qu’en mai ou juin, ce qui laisse à l’orbiteur le temps d’imaginer et de cartographier le site d’atterrissage prévu dans une région connue sous le nom d’Utopia Planitia.

Tianwen-1 fait environ 530 livres. (240 kilogrammes) Le rover à énergie solaire transporte des charges utiles scientifiques pour étudier les caractéristiques du sol de surface et rechercher une distribution potentielle de glace d’eau avec un radar pénétrant dans le sol. Le rover porte également une caméra panoramique similaire à celle à bord de la Chine Rover Yutu 2 , qui explore actuellement l’autre côté de la lune de la Terre.

L’orbiteur Tianwen-1 étudiera la surface de la planète rouge avec des caméras à moyenne et haute résolution et un radar de sondage, et effectuera d’autres détections avec un magnétomètre et des détecteurs de particules.

