La sonde chinoise Chang’e 5 décolle de la lune avec des échantillons lunaires

La Chine a lancé un petit vaisseau spatial depuis la surface de la Lune dans la prochaine étape critique de l’ambitieux Mission Chang’e 5 pour apporter des échantillons lunaires sur Terre.

La petite sonde, qui se trouvait au-dessus de l’atterrisseur Chang’e 5, a décollé d’Oceanus Procellarum à 10h10 HNE jeudi (15h10 GMT / 23h10 heure de Pékin) emportant avec elle les premiers échantillons lunaires frais depuis 1976.

Six minutes plus tard, le vaisseau spatial d’ascension a atteint l’orbite lunaire, marquant une étape importante dans le Mission Chang’e 5 pour renvoyer des échantillons lunaires sur Terre . Le travail du véhicule d’ascension est maintenant de rencontrer l’orbiteur Chang’e 5 tout en encerclant toujours la lune, puis de transférer sa précieuse cargaison dans une capsule de retour pour le voyage de retour.

Le véhicule chinois d’ascension à retour d’échantillons de lune Chang’e 5 décolle de la surface lunaire dans cette vue capturée par l’atterrisseur lui-même à Mons Rumker dans l’océan des tempêtes le 3 décembre 2020. (Crédit d’image: CNSA / CLEP)

Cette prochaine étape est un rendez-vous et un amarrage extrêmement difficiles entre le petit véhicule d’ascension et l’orbiteur Chang’e 5 en orbite autour de la lune. L’activité doit être automatisée en raison du délai de communication sur les quelque 380000 kilomètres entre la Terre et la Lune.

Les deux engins spatiaux commenceront une approche finale samedi (5 novembre) et termineront l’amarrage 3,5 heures plus tard. Si tout se passe bien, la Chine se préparera alors à la dernière étape du voyage pour livrer les premiers échantillons lunaires sur Terre en 44 ans.

Illustration d’un artiste du véhicule chinois d’ascension à retour d’échantillons de lune Chang’e 5 décollant de la surface lunaire. (Crédit d’image: CNSA / CLEP)

Les échantillons lunaires ne rentreront cependant pas immédiatement à la maison. Le vaisseau spatial Chang’e 5 devra attendre en orbite lunaire pendant un certain nombre de jours pour une fenêtre étroite dans laquelle allumer ses moteurs et se diriger vers la Terre.

Le minutage de cette manœuvre d’injection trans-terrestre permettra à l’orbiteur de livrer le module de rentrée sur Terre à l’heure précise afin d’atterrir à Siziwang Banner, Mongolie intérieure – le même site utilisé par l’Administration spatiale nationale chinoise pour ramener les astronautes chez eux. à bord du vaisseau spatial Shenzhou.

Le voyage de retour sur Terre durera 112 heures – un peu plus de quatre jours et demi – avant la tentative de rentrée. Alors que les vaisseaux spatiaux revenant de la lune voyagent plus vite que ceux qui rentrent de l’orbite terrestre basse, tels que les voyages depuis la Station spatiale internationale, le module de rentrée Chang’e 5 rebondira une fois sur l’atmosphère pour l’aider à ralentir avant de prendre une finale enflammée. plongez sur Terre.

La quête Chang’e 5 pour collecter des échantillons lunaires et les ramener à la maison a commencé le 23 novembre avec un lancement d’une fusée Longue 5 mars du sud de la Chine. Le vaisseau spatial est entré en orbite autour de la lune quatre jours et demi plus tard.

L’atterrisseur Chang’e 5 a fait sa touché spectaculaire le 1er décembre et a commencé presque immédiatement prendre des images et recueillir des échantillons lunaires avec une perceuse et une pelle. Un conteneur spécial pour les échantillons lunaires a été rempli et l’échantillonnage achevé dans les 19 heures suivant l’atterrissage et transféré sur le véhicule d’ascension.

Le véhicule d’ascension ne pèse que quelques centaines de kilogrammes et devait accélérer à des vitesses de plus de 3 735 miles (6 011 kilomètres) par heure par heure ou un peu plus de 1 mile (1,67 kilomètre) par seconde pour atteindre l’orbite lunaire.

L’orbiteur Chang’e 5, dont l’atterrisseur et le véhicule d’ascension se sont séparés fin novembre avant l’atterrissage lunaire, est actuellement en orbite lunaire dans l’attente de la chance de se rencontrer et d’accoster l’ascendeur.

Il faudra environ deux jours aux deux vaisseaux spatiaux pour synchroniser suffisamment leurs orbites pour permettre un rendez-vous et une tentative d’amarrage. La paire aura une petite fenêtre de 3,5 heures pour mener à bien la manœuvre.

Si le vaisseau spatial réussit à s’amarrer, le conteneur contenant les échantillons sera transféré dans la capsule de rentrée fixée à l’orbiteur.

