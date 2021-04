La sombre histoire derrière le soldat de l’hiver que Marvel veut cacher

le Soldat d’Hiver se classe parmi les prospects les plus appréciés du MCU depuis son apparition dans Captain America le premier vengeur 2011. Le super-héros avec Sebastian Stan est apparu dans six films et se démarque actuellement dans la série Le faucon et le soldat de l’hiver. Bien que chaque production ait approfondi le personnage, il y a une partie de son histoire qui est aussi inconnue que sombre: Ed Brubaker, son créateur, a révélé un situation controversée que Marvel aimerait cacher. De quoi s’agit-il?

Le scénariste de 55 ans a une longue carrière de bande dessinée dans des titres tels que Batman, Daredevil, Captain America, The Immortal Iron Fist, Catwoman, Gotham Central, Sleeper et X-Men: Mortal Genesis, entre autres. Pour son travail, il a remporté le prestigieux Prix ​​Eisner quatre fois. Parmi ses nombreuses créations, le Soldat de l’Hiver et dans une interview Il a avoué les problèmes qu’il avait avec Marvel à ce sujet.

Ed Brubaker se sent blessé par Marvel (Getty)



Ed Brubaker, créateur du Winter Soldier, a révélé l’histoire controversée derrière le personnage

« La plupart du temps, tout ce que Steve Epting et moi avons reçu pour la création du Soldat de l’Hiver et de son complot n’a été qu’un merci et c’est quelque chose qui est devenu de plus en plus difficile à assumer.« , a commencé à expliquer dans le podcast de Fatman au-delà sur le peu de crédit qu’il a reçu pour avoir donné naissance au personnage.

Brubaker a déclaré qu’il pensait qu’il méritait une reconnaissance économique pour ce que le MCU facturait avec son invention. « Rien n’empêche Marvel de m’appeler et Steve Epting en disant que vous savez quoi, nous allons essayer d’ajuster le standard pour qu’ils se sentent bien à ce sujet. Quand je travaille avec des gens, j’essaie de leur offrir la meilleure affaire possible. Si quelque chose finit par devenir plus important, j’essaie d’ajuster l’accord pour qu’ils y participent aussi. « , a-t-il indiqué.

Le scénariste était très bouleversé et a avoué qu’en tant que co-créateur du Soldat de l’Hiver, il ne devrait pas avoir à se soucier de subvenir aux besoins de sa famille. « Quand je vois des publicités pour la série, mon estomac se retourne »Il a ajouté sur un ton de résignation pour ce qu’il juge injuste dans son travail.