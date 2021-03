La soirée d’ouverture de la Gamescom revient en direct pour plus d’annonces de jeux et de surprises en août

Sans surprise, il y aura une autre soirée d’ouverture de la Gamescom en direct plus tard cette année. L’hôte et organisateur de l’événement Geoff Keighly a confirmé que l’édition 2021 sera diffusée le 24 août, avec « annonces, actualités et surprises ».

En l’absence de l’E3 au cours des deux dernières années, des événements comme la Gamescom Opening Night Live ont tenté d’intensifier et de combler le vide, du moins dans une certaine mesure. Nous nous attendons à ce que les plus grands éditeurs – comme EA, Ubisoft et, oui, même Sony – déploient des plans pour les diffusions en direct et d’autres événements tout au long de l’été. Il ne faudra probablement pas longtemps avant que nous commencions à entendre des bribes.

Dans tous les cas, les précédentes itérations de la Gamescom Opening Night Live ont été décentes, nous avons donc des espoirs raisonnablement élevés pour son retour. Mais qu’en est-il de vous? N’hésitez pas à faire quelques prédictions très précoces dans la section commentaires ci-dessous.