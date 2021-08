La soirée d’ouverture de la Gamescom en direct sera un événement de deux heures mettant en vedette les plus grands jeux de cette année

On a toujours l’impression que nous sortons de la période E3, et maintenant la Gamescom n’est plus qu’à quelques semaines. Les principaux événements de jeu de cette année ont été un peu plus éclatés que d’habitude, Sony faisant son propre truc, l’E3 et le Summer Game Fest rivalisant pour attirer votre attention en juin, puis des éditeurs épars comme EA et Annapurna Interactive en juillet. Le spectacle doit continuer, cependant, et Gamescom Opening Night Live est prêt à rouler le 25 août.

Geoff Keighley, qui produit et présente le spectacle, a partagé son enthousiasme pour l’événement, qui sera présenté en direct, comme à son habitude. Le hypemaster lui-même a donné quelques détails dans un tweet récent, nous disant à peu près à quoi s’attendre de la prochaine vitrine:

Dans 3 semaines à partir d’aujourd’hui, découvrez les plus grands jeux vidéo à venir de cette fête et ce qui se cache au-delà…@gamescom Soirée d’ouverture en direct Une vitrine en direct de deux heures Diffusion et co-diffusion partout

Mercredi 25 août

11h PT / 14h HE / 20h CET pic.twitter.com/h8C12vtvri – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 4 août 2021

Keighley déclare que l’émission durera deux heures et présentera « les plus grands jeux vidéo à venir de cette fête et ce qui se cache au-delà ». Donc, essentiellement comme tout autre événement de cet acabit. Ce n’est pas grand-chose à faire, mais d’après le son, de grands éditeurs participeront ; si Sony apparaîtra quelque part dans le calendrier, nous devrons voir.

Nous avons aussi maintenant un temps. Opening Night Live sera diffusé le 25 août à 11h PDT / 14h EDT / 19h BST, il semble donc que le plus grand public de l’émission pourra tous se connecter à une heure décente. Louange au Pape Dorito.

Êtes-vous enthousiasmé par la Gamescom Opening Night Live ? Que voulez-vous montrer pendant l’événement? Discutez dans la section commentaires ci-dessous.