La soirée d’ouverture de la Gamescom 2020 Live 2020 apportera jusqu’à 38 matchs

La Gamescom 2020 se déroulera différemment cette année, en raison des problèmes causés par COVID-19, les événements de jeux vidéo ont radicalement changé et sont tous numériques, dans le cas où la gamescom ne sera pas laissée pour compte, car ce sera également un événement qui sera diffusé avec toutes vos annonces.

Après l’échec de l’E3 en juin, il est temps pour la Gamescom, qui promet beaucoup de nouvelles lors de l’événement d’ouverture de la soirée d’ouverture en direct le jeudi 27 août avec Geoff Keighley comme hôte.

Plus de 38 jeux actuels et de nouvelle génération

Comme l’année dernière, Geoff Keighley animera l’émission et a annoncé Jusqu’à 38 jeux de 18 éditeurs différents seront présentés, ce seront des titres actuels et de la prochaine génération. Il a également annoncé la durée de l’événement Opening Night Live 2020, il durera deux heures, puisque l’événement débutera à 19h30.Il durera jusqu’à 21h30 pour être exact.

La liste n’est pas confirmée et de nombreuses surprises sont attendues, mais ce que nous pouvons assurer, ce sont les entreprises qui seront à cet événement, parmi lesquelles SEGA, Ubisoft, Electronic Arts, Microsoft et Activision, il ne faut donc pas exclure des nouvelles importantes. , comme quelque chose lié au nouveau Call of Duty ou à la révélation du remake supposé de Prince of Persia. Je vous recommande de prêter attention à Xbox Generation avant cet événement car nous apporterons de première main les nouvelles annoncées