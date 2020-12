La soeur présumée de Megan Thee Stallion dit que le rappeur néglige la famille

La femme a appelé le rappeur dans un message IG.

Elle est au sommet de son art en tant que l’une des artistes les plus en vogue de l’industrie, mais là où Megan Thee Stallion va, la controverse s’ensuit. Le public est toujours sous le choc de l’incident de fusillade de juillet impliquant Tory Lanez et l’ancienne meilleure amie de Meg, Kelsey Nicole. Bien que personne ne sache vraiment ce qui s’est passé ce soir-là alors que des histoires et des dénégations se poursuivent, Megan a maintenant un autre mini-scandale à son actif après qu’un rapport a fait surface selon lequel une femme qui serait la sœur du rappeur s’est manifestée pour dire que Megan l’avait négligée. Sur Instagram, la femme a publié une photo de Megan en train d’allaiter un bébé. «C’est drôle que tu n’as tenu ta nièce qu’une seule fois et tu n’as jamais vu ton neveu une seule fois», a-t-elle écrit dans la légende de la photo en taguant Megan. «C’est fou de voir comment on peut faire plus pour les enfants de quelqu’un d’autre qui est déjà riche mais qui ne peut pas rester réel avec toi sur le sang. Plus tôt cette semaine, Megan a partagé une vidéo sur sa page Instagram où elle a offert une PS5 à un jeune garçon, Riley. Riley est une personnalité YouTube qui réalise des vidéos avec sa famille. On pense que c’est la vidéo qui a incité la soeur présumée de Megan à répondre publiquement. Les gens ont commencé à remettre en question les affirmations de la femme et sa relation avec la star du rap. Sans surprise, Megan n’a pas répondu aux allégations. Consultez le post ci-dessous.