La sœur de Tupac Shakur pleure alors que le défunt rappeur obtient une étoile sur le Hollywood Walk of Fame

La sœur de Tupac Shakur, Sekyiwa « Set » Shakur, est devenue émue en prenant la parole lors de la récente cérémonie du Hollywood Walk of Fame de son défunt frère.

Le mercredi 7 juin, l’icône de la musique, acteur et activiste a reçu à titre posthume une étoile sur Hollywood Boulevard alors que sa famille, ses amis et ses fans ont rendu hommage à son héritage.

Des acclamations de soutien ont éclaté de la foule lorsque la sœur cadette de Shakur a prononcé un discours émouvant.

« En tant que fière sœur de Tupac Amaru Shakur, fille de Mutulu et Afeni Shakur, cela me remplit le cœur d’honneur de me tenir ici aujourd’hui pour représenter la famille Shakur », a-t-elle commencé.

Le rappeur « Changes » a été abattu lors d’une fusillade en voiture et est décédé plus tard à l’âge de 25 ans le 13 septembre 1996. La mère de Tupac et Sekyiwa, Afeni Shakur, est décédée en mai 2016 à 69 ans.

Mutulu Shakur, qui était également le beau-père de l’artiste décédé, a été libéré sur parole d’une peine de 60 ans de prison en décembre 2022, a rapporté NBC News. L’homme de 72 ans, atteint d’une forme avancée de cancer, a été incarcéré pour des accusations de racket, de vol et de meurtre avec vol qualifié. Ses partisans affirment qu’il était un « prisonnier politique » en raison de son association avec l’Armée de libération noire.

Sekyiwa « Set » Shakur a passé le reste de son discours à féliciter son frère d’avoir réalisé ses rêves avant sa mort.

Sekyiwa Shakur prend la parole lors de la cérémonie des étoiles du Hollywood Walk of Fame. Robyn Beck / AFP via Getty Images

« Tupac savait au fond d’elle-même qu’il était toujours destiné à quelque chose de grand », a-t-elle déclaré. « Et en tant que sa petite sœur, j’ai eu le privilège de voir cette grandeur se dérouler. »

S’étouffant, elle a poursuivi: «Dès la première fois qu’il a mis les pieds sur la scène de l’Apollo Theatre à 13 ans, avant que quiconque ne reconnaisse son nom, il savait qu’il rêvait d’avoir une étoile ici sur le Walk of Fame. ”

Elle a dit que son étoile représente sa marque sur l’industrie de la musique et « l’impact durable qu’il a eu sur ce monde ».

« Aujourd’hui, nous ne nous contentons pas d’honorer une star sur le terrain », a-t-elle ajouté, tout en retenant ses larmes. « Mais nous honorons le travail et la passion qu’il a mis à réaliser ses rêves. Son étoile céleste brillera un peu plus aujourd’hui.

Alors que le public applaudissait, elle a conclu: «Et encore une fois, il nous a tous rendus extrêmement fiers. Nous t’aimons, Tupac.

Le rappeur YG tient un portrait de Tupac Shakur, lors de la cérémonie de remise des étoiles du Hollywood Walk of Fame de la défunte star du rap à Hollywood, en Californie, le 7 juin 2023. Robyn Beck / AFP via Getty Images

L’animateur de radio Big Boy, qui a animé l’événement, a également rendu un hommage touchant et a présenté l’écrivain et activiste Jamal Joseph et le réalisateur de « Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur » Allen Hughes sur le podium.

Hughes, dont les docuseries FX ont exploré la montée des deux révolutionnaires, a souligné l’importance de Tupac Shakur rejoignant d’autres artistes hip hop légendaires, comme Queen Latifah et Snoop Dogg, sur le Walk of Fame cette année.

« Comme il convient, l’année du 50e anniversaire du hip hop, que la star la plus transcendante de la forme d’art soit enfin placée sur le Hollywood Walk of Fame, n’est-ce pas? » dit-il au début de son discours. « Quel être humain et artiste incroyablement complexe est Tupac. »

Il a parlé de la création de ses docuseries, qui ont été créées en avril.

Le cinéaste a partagé: «Lors de la réalisation de la série de films ‘Dear Mama’, je cherchais désespérément la mélodie du voyage de Tupac. Quand vous regardez autour du monde et que vous voyez ces peintures murales de lui en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe. Puis un jour, ça m’a frappé. »

Au cours du processus de réalisation, Hughes a déclaré qu’il s’était rendu compte que l’héritage du rappeur surpassait la musique.

« Tupac Amaru Shakur est devenu un symbole mondial de rébellion, un symbole aussi visible et important que Malcolm X et Che Guevara. Et une source d’inspiration pour les militants d’aujourd’hui… En effet, le monde entier ressent le message de Tupac », a-t-il déclaré.

Il a félicité l’acteur de « Keep Ya Head Up » pour tout ce qu’il a accompli après ses humbles débuts à Harlem.

« Je suis plus qu’humilié et honoré d’être ici pour voir sa famille et ses proches recevoir cet honneur. Merci », a déclaré Hughes à la foule.