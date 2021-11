La sœur de Brandon Lee veut une réforme de la sécurité des armes à feu sur les plateaux de tournage après un accident de rouille

La mort tragique d’Halyna Hutchins semblait bien trop familière à Shannon Lee. La fille de la légende des arts martiaux Bruce Lee, le frère de Shannon, Brandon Lee, avait également été tuée par une arme à feu sur le tournage de Le corbeau en 1993. Sa mort avait conduit à une augmentation des règles de sécurité dans les productions cinématographiques et télévisuelles, entraînant une immense confusion et la colère de beaucoup lorsqu’un pistolet à hélice qu’Alec Baldwin tenait avait en quelque sorte déchargé une « balle vivante » qui a tué Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza.

Partageant ses réflexions sur le tragique Rouiller accident dans une chronique invitée pour Variety, Shannon Lee détaille comment elle se sent comme quelqu’un qui était l’un des « personnages principaux » de la « version originale de cette histoire » qui a dû apprendre à guérir après avoir subi une terrible perte. Cette fois, Lee se sent plus comme le « vétéran chevronné » qui est ici pour offrir de sages conseils pour « préparer le terrain pour une certaine mesure de rédemption ». Elle commence par contester l’argument selon lequel aucun changement n’est nécessaire aux protocoles de sécurité des armes à feu, car le système «fonctionne» lorsque les réglementations actuelles sont respectées.

« Mais le fait-il? … Dans un complot hollywoodien, la mort insensée d’un personnage clé rallierait probablement la communauté à prendre position. Alors je vous demande, Hollywood, est une vie humaine qui vaut la peine de prendre un moment, au au moins, réévaluer la situation ? Au minimum, que diriez-vous d’avoir une conversation constructive ? Mais avant de commencer, demandez-vous (mais demandez vraiment) : négligence de répondre à la question de savoir comment il pourrait faire mieux ? »

Shannon Lee poursuit en suggérant quelques idées qui pourraient être mises en place pour éviter d’autres accidents à l’avenir, comme ce qui s’est passé avec Jon-Erik Hexum, Brandon Lee et Halyna Hutchins. Cela inclut un abandon potentiel de l’utilisation d’armes à feu réelles sur les plateaux autant que possible, en pensant à cela comme « une innovation plutôt qu’une punition ». Elle énumère également une poignée d’autres idées qui pourraient éventuellement améliorer la sécurité des armes à feu sur les plateaux.

« Pourrions-nous exiger que les acteurs reçoivent une formation obligatoire sur la sécurité des armes à feu avant de manipuler une arme à feu sur un plateau de tournage afin qu’ils puissent avoir une certaine souveraineté sur leur sécurité et la sécurité de ceux sur lesquels ils pointent une arme à feu ? le plateau de tournage n’est pas la même personne chargée de s’assurer que la production se déroule dans les temps et dans les limites du budget afin qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts ou de raccourcis ? arme à feu est utilisée – même pour un seul montage ? Et ce spécialiste pourrait-il être la seule personne à manipuler les armes et à les remettre aux acteurs ? »

Lee dit que « absolument personne ne veut les droits de remake de cette tragédie », insistant sur le fait que la communauté devrait simplement mettre fin au drame et se réunir pour utiliser une solution qui fonctionne avec la sécurité des acteurs et de l’équipe en premier. Cela fait également suite à d’autres cinéastes qui ont déjà pris des mesures pour s’éloigner des armes à feu, y compris les productions de Les garçons et La recrue. Vous pouvez lire la chronique complète des invités écrite par Shannon Lee à Variety.

Sujets : Rouille, Le Corbeau