La sœur d’Amber Heard fait exploser MTV après l’apparition de Johnny Depp dans les VMA

De nombreux fans étaient ravis de voir Johnny Depp de retour à la télévision avec une apparition spéciale aux MTV Video Music Awards, mais cela ne veut pas dire que tout le monde a apprécié l’apparition. Peu de temps après le spectacle, la sœur d’Amber Heard, Whitney Henriquez, s’est rendue sur Instagram pour publier une capture d’écran du logo officiel de la remise des prix, bien qu’elle ait mis un « D » devant « VMA », faisant allusion à la violence domestique avec la phrase. Henriquez a également écrit « Je suis avec Ambre Entendu » sur l’image avec une photo de Heard et un message condamnant MTV.

« MTV, tu es dégoûtant et clairement désespéré ! J’espère vraiment qu’aucune des personnes qui ont passé cet appel n’a de fille… », a déclaré Henriquez, en utilisant toutes les majuscules.

FILM VIDÉO DU JOUR

Il s’agissait de la première apparition télévisée de Depp depuis la diffusion de son procès en diffamation avec Heard. Depp est sorti victorieux avec le verdict penchant fortement en sa faveur, car le jury a convenu que les allégations de violence domestique de Heard avaient été fabriquées. Le verdict a apparemment donné raison à Depp, étant donné que son apparition sur MTV a été largement acceptée, malgré certaines critiques de Henriquez et d’autres. Depp a également beaucoup travaillé sur sa musique avec l’intention de repartir en tournée avec son groupe, Hollywood Vampires, en 2023. Il devrait également diriger le casting du prochain drame français. Jeanne du Barry et dirigera un biopic d’Amedeo Modigliani avec la production d’Al Pacino.





Johnny Depp est passé à autre chose

Dior

Si Johnny Depp a été « annulé » auparavant à cause des allégations, il ne semble pas l’être maintenant, étant donné que le travail afflue maintenant pour l’artiste. Cela est conforme à une déclaration que Depp a publiée peu après le procès dans laquelle il a exprimé sa gratitude envers le jury qui lui a rendu sa « vie ».

« Des allégations fausses, très graves et criminelles m’ont été adressées via les médias, ce qui a déclenché un barrage sans fin de contenu haineux, bien qu’aucune accusation n’ait jamais été portée contre moi », a déclaré Depp. « Il avait déjà fait le tour du monde deux fois en une nanoseconde et il a eu un impact sismique sur ma vie et ma carrière. Et six ans plus tard, le jury m’a rendu ma vie. Je suis vraiment touché. »

Il a ajouté : « Le meilleur reste à venir et un nouveau chapitre a enfin commencé. »

Cependant, la bataille juridique n’est pas encore entièrement terminée. Heard et son équipe juridique ont officiellement interjeté appel du verdict, donnant à l’ex-femme de Depp une dernière chance de contester le jugement de 15 millions de dollars contre elle. En tout cas, le grand public semble déjà avoir accueilli Depp à bras ouverts, et on le reverra probablement beaucoup plus sur scène ainsi que sur les grands et petits écrans dans les mois et les années à venir.