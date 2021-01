La société Pokémon va sévir contre les utilisateurs d’épée, de bouclier et de HOME qui modifient les données de sauvegarde dans "Nouvelle vague d’interdiction"

Vie de Nintendo

La société Pokémon semble se préparer à imposer (à nouveau) la loi avec ce qui a été décrit comme une nouvelle vague d’interdiction.

Selon Serebii.net, les vilains utilisateurs de Épée et bouclier Pokémon et ACCUEIL Pokémon sont les cibles – certains joueurs étant avertis d’utiliser des «données modifiées» tandis que d’autres causent des problèmes en altérant les fonctions des jeux et des applications pour autre utilisateurs.

Les joueurs qui sont pris avec des données de sauvegarde modifiées seront interdits d’utiliser les fonctionnalités de trading et n’auront plus accès à HOME. Il fait suite à un accord dans les conditions d’utilisation interdisant la modification des données de sauvegarde.

La modification de sauvegarde des données, par exemple, peut inclure l’ajout de Pokémon au jeu que vous n’avez pas réellement attrapé.

Les interdictions peuvent être temporaires ou permanentes et The Pokémon Company prévoit de suivre le même plan d’action à l’avenir. Il mettra également en place davantage de mesures si nécessaire.

Ce n’est pas la première fois que l’on fait quelque chose comme ça non plus. Il était auparavant interdit aux joueurs qui se déconnectaient délibérément des batailles en ligne.

Votre propre expérience dans Sword, Shield ou HOME a-t-elle été affectée par quelqu’un avec des données de sauvegarde modifiées? Dites-nous ci-dessous.