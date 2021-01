La société mère de Google Alphabet ferme la société de ballons diffusant Internet Loon

25 janv.2021 10:58:00 IST

La société mère de Google laisse échapper l’air d’une société de ballons diffusant Internet qui fournissait un accès en ligne depuis la stratosphère. Le plan de fermeture de Loon a été annoncé jeudi soir, mettant fin à ce qui avait commencé il y a neuf ans comme l’un des projets secrets de Google dans sa soi-disant «usine de moonshot», une division maintenant appelée X. Google, Loon et X appartiennent tous à Alphabet Inc., qui s’appuie sur l’empire de la publicité numérique de Google, finance des idées risquées telles que des ballons rayonnants sur Internet et un autre flop très médiatisé, des lunettes connectées à Internet.

Comme son nom l’indique, Loon a été considéré comme une idée folle dès le départ. Pourtant, les espoirs de Google pour le projet étaient aussi élevés que les ballons de haut vol eux-mêmes lorsque la société a finalement abandonné le projet en Nouvelle-Zélande en juin 2013.

L’objectif ambitieux à l’époque était de lancer des milliers de ballons massifs à 20 kilomètres dans la stratosphère afin de combler le fossé numérique béant entre les 4,8 milliards de personnes sans fil dans le monde et leurs 2,2 milliards d’homologues branchés.

Depuis lors, un plus grand nombre de pays qui n’avaient que peu ou pas d’accès à Internet ont désormais plus de moyens de se connecter en ligne, en partie à cause de la croissance explosive des smartphones au cours de la dernière décennie.

Cela a rendu encore plus difficile pour Loon de trouver un moyen de gagner de l’argent, ce qui a abouti à la décision de le dégonfler.

«La route vers la viabilité commerciale s’est avérée beaucoup plus longue et plus risquée que prévu», a déclaré Astro Teller, le chef de la division X, écrit dans un article de blog.

Alphabet ne divulgue pas les résultats d’autres entreprises que Google. Le groupe d’autres sociétés éloignées qui comprend le pionnier de la voiture autonome Waymo, l’entreprise de services de santé Verily et le gambit de livraison de drones Wing sont regroupés avec Loon et d’autres dans une division connue sous le nom de «Other Bets». Ces opérations ont subi des pertes d’exploitation combinées de 12 milliards de dollars depuis 2016, tandis que Google a produit un bénéfice d’exploitation combiné de 140 milliards de dollars au cours de la même période.

Les ballons de Loon travaillaient avec des fournisseurs de télécommunications pour fournir un accès Internet au Kenya et continueront de le faire jusqu’en mars, selon Teller. Parce qu’il a travaillé avec d’autres entreprises sur cet accès, Loon s’attend à peu ou pas de perturbation de l’accès Internet des clients kenyans.

Pour aider le Kenya à élargir son accès à Internet, Alphabet va donner 10 millions de dollars aux organisations à but non lucratif et aux entreprises visant à faire avancer cette cause.

La plupart des employés travaillant chez Loon seront licenciés avec des indemnités de départ, tandis que d’autres se verront proposer des emplois chez X, Google ou Alphabet, a déclaré Teller. Il n’a pas révélé combien des 132 000 employés d’Alphabet – dont la plupart travaillent pour Google – sont chez Loon.

