La société mère de Facebook, Meta, supprimera les catégories d’annonces sensibles à partir du 19 janvier

Toyo Proxes r46a 225/55 R19 99V TO2255519VR46A

Toyo Tyres vise toujours une performance parfaite pour la conception de ses pneus. Cette marque mondiale japonaise est à la recherche de la meilleure qualité et des technologies les plus modernes. Avec la plus haute ambition. leur société mère dépense 100 millions d'euros par an en développement et en recherche pour perfectionner leurs produits et leurs techniques. Les pneus Toyo répondent ainsi aux normes les plus élevées et garantissent une expérience de conduite optimale.Type de bande : Été Garantie: 2 ans Largeur : 225 Hauteur : 55 Jantes pouces : 19 Indice de vitesse : V (max 240 km / h) Capacité de charge (par pneu) : 99 (max 775 kg) Label énergétique : C Étiquette de prise : C Production de bruit dB : 70 Diamètre de la roue : 19