La société de production de Brad Pitt développerait Beetlejuice 2 avec Michael Keaton

Films

Le personnage dont on se souvient reviendrait sur grand écran avec la rencontre de Michael Keaton et Winona Ryder, tous deux jouant à nouveau Beetlejuice et Lydia.

©IMDBMichael Keaton comme Beetlejuice

À la fin des années 80, un film de Tim Burton dont on se souvient bien est arrivé, Jus de coléoptère, au cinéma. C’est une histoire encadrée d’humour qui a rapidement conquis le cœur du public. L’histoire tourne autour d’un couple récemment décédé qui vit toujours dans leur maison. Le problème est qu’une famille s’installe dans les lieux et dérange les fantômes, qui ne voient d’autre alternative que de demander l’aide de jus de coléoptèreun autre être de l’au-delà.

Protagonisée par Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin et Geena Davis, la bande est devenue culte. Certains suggèrent que c’est cette performance de Keaton qui a convaincu Tim Burton pour l’ajouter à un projet encore plus ambitieux : Homme chauve-souris. C’est une autre histoire. Aujourd’hui, nous allons parler de la suite potentielle du super fantôme qui, à la surprise de beaucoup, serait en charge de la société de production de Brad Pitt.

Est-ce que Beetlejuice revient ? Il semble que oui

À présent Warner Bros. feraient la promotion de la suite de Jus de coléoptère, associé à Plan Bla société de Brad Pitt et négocier les retours de Michel Keaton en tant que protagoniste de cette nouvelle histoire et Winona ryder comme Lydie. Le statut professionnel actuel de l’acteur est imbattable, avec des perspectives dans le Univers étendu DC et le Univers cinématographique Marvel. Oui, Keaton revient au cinéma en tant que Homme chauve-souris et aussi comme le méchant Le vautour.

Il est encore trop tôt pour parler de l’éventuelle intrigue du deuxième volet de ce fantôme dérangé, fou, avantageux et peu digne de confiance. Les personnages joués par Alec Baldwin et Geena Davis dans le film original peuvent bien attester de cette vérité. La nostalgie au cinéma peut être considérée comme un atout, le nouveau film de Ghostbusters est un exemple clair, et jus de coléoptère ça peut être un autre cas.

Winona ryder Il connaît également un excellent moment dans sa vie professionnelle avec son rôle principal dans la populaire série de Netflix, choses étranges, où il prête son corps à Joyce Byers, qui reviendra dans la quatrième saison de l’émission à partir du 27 mai. Son personnage s’est avéré avoir un poids spécifique au sein des intrigues surnaturelles du programme et il a su former une équipe efficace avec Jim HopperDavid Harbour.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂