La société de production anticipe l’arrivée de plus de séries animées dans le MCU

Dans quelques semaines, Marvel Studios présentera à travers le catalogue Disney + « Et si…? », La première série animée à s’intégrer pleinement dans la continuité du MCU, ou quelque chose comme ça, puisqu’elle se présentera dans chaque épisode un scénario alternatif aux événements de la franchise, avec les voix des acteurs qui ont donné vie à ces personnages sur grand écran.

La série sera sans aucun doute un événement incontournable pour les fans de « Et si… ? » sur les pages de Marvel Comics, qui s’intéressent de savoir que cette production animée n’est peut-être pas la seule de la franchise. Lors d’un entretien avec Variety, la vice-présidente exécutive Victoria Alonso a anticipé l’arrivée de plus de séries animées, qui seraient déjà en développement.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le créateur de « Community » confirme avoir travaillé sur le scénario du film

Alonso continuerait à anticiper que Marvel Studios a désormais sa propre division axée sur les épisodes animés. «Nous aurons notre propre branche d’animation et un mini studio, et il y en aura beaucoup plus. Nous sommes super excités pour l’animation, qui est mon premier amour », a-t-il déclaré dans l’interview.

Au début de cette année, les premières rumeurs ont commencé à émerger sur la possible ouverture de « Marvel Animation Studios » après la fuite d’offres d’emploi en ligne sous le nom de ce nouveau studio. Même avant la pandémie, Marvel Studios a absorbé le contrôle des productions cinématographiques et télévisuelles de la franchise, ouvrant de nouvelles possibilités d’animation à l’entreprise.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « House of the Dragon » suspend sa production en cas de Covid-19

De la même manière que Lucasfilms a commencé l’expansion précoce de « Star Wars » par le biais du streaming, il ne fait aucun doute que Disney chercherait à faire de même avec Marvel, surtout si l’on considère qu’il s’agit de sa branche la plus rentable. dans le monde au cours de la dernière décennie, réussissant à devenir l’un des phénomènes culturels les plus importants du début du siècle.

Le développement de « Marvel’s Et si…? » Cela a commencé depuis que la série a été officiellement annoncée en 2019, présentant ce que la série « Loki » appelle « Nexus Events » dans le multivers, avec la participation d’acteurs tels que Robert Downey Jr, Chris Pratt ou feu Chadwick Boseman. Il sera présenté en première sur Disney + le 11 août.