La société de logiciels de vote Smartmatic dépose une plainte de 2,7 milliards de dollars contre Fox, Giuliani et Sidney Powell pour des allégations de fraude électorale

Fox News fait face à une montée en puissance des machines, des machines à voter, c’est-à-dire, alors que la société de logiciels électoraux Smartmatic poursuit le réseau, trois de ses ancres et les avocats Rudy Giuliani et Sidney Powell pour de prétendues fausses allégations de fraude.

Le procès en diffamation, qui a été déposé jeudi devant le tribunal de l’État de New York à Manhattan, demande 2,7 milliards de dollars de dommages et intérêts. En plus de Fox et des deux avocats, Smartmatic nomme Fox accueille Lou Dobbs, Jeanine Pirro et Maria Bartiromo comme accusés, affirmant qu’ils ont faussement affirmé que la technologie de l’entreprise avait été utilisée pour aider à « voler » les élections du 3 novembre à l’ancien président Donald Trump.

Smartmatic, basé en Floride, a déclaré que les accusés savaient que les élections n’étaient pas truquées, «Mais ils ont également vu une opportunité de capitaliser sur la popularité du président Trump en inventant une histoire. Les accusés ont décidé de dire aux gens que l’élection avait été volée au président Trump et au vice-président (Mike) Pence. La société a ajouté que «Sans vrai méchant, les accusés en ont inventé un. Les accusés ont décidé de faire de Smartmatic le méchant de leur histoire.

De plus, Smartmatic a déclaré que son logiciel n’avait été utilisé que dans une seule juridiction lors des élections du 3 novembre: le comté de Los Angeles. Le démocrate Joe Biden a remporté la Californie par plus de 5 millions de voix. Trump a fait des allégations de fraude électorale dans des États décisifs où Biden avait des marges de victoire étroites, comme la Géorgie, la Pennsylvanie et le Michigan.

Dominion Voting Systems, dont les machines ont été utilisées dans 24 États, a poursuivi le mois dernier Giuliani et Powell pour diffamation, réclamant 1,3 milliard de dollars de dommages et intérêts.

Smartmatic a déclaré qu’il subissait un impact dévastateur des réclamations pour fraude, y compris des menaces de mort et des pertes de contrat potentielles qui pourraient coûter à l’entreprise environ 690 millions de dollars de bénéfices au cours des cinq prochaines années. Le PDG de Smartmatic, Antonio Mugica, originaire du Venezuela, a déclaré à l’Associated Press que les allégations de fraude avaient créé «Une crise existentielle» pour l’entreprise.

Fox a appelé le procès « Sans mérite » et a dit qu’il se défendrait devant le tribunal. Le réseau «S’engage à fournir le contexte complet de chaque histoire avec des rapports détaillés et une opinion claire», Fox a ajouté. Powell aurait appelé l’affaire «Droit abusif», pendant que Giuliani le disait «Présente une autre opportunité en or pour la découverte.» Tout comme dans le cas de Dominion, le dépôt de plainte donne aux parties la possibilité d’accéder à des documents et à d’autres éléments de preuve qu’elles ne pourraient autrement pas obtenir.

Les menaces de poursuites judiciaires de Dominion et Smartmatic ont eu un effet effrayant sur Fox et d’autres médias conservateurs. Fox et d’autres réseaux ont diffusé des segments de vérification des faits ou des avis de non-responsabilité disant qu’ils n’avaient pas vérifié les allégations de fraude électorale massive. Lorsque l’allié de Trump Mike Lindell de MyPillow a commencé à réitérer les allégations de fraude dans une interview télévisée en direct de Newsmax mardi, le présentateur Bob Sellers a lu une déclaration disant que le réseau acceptait les résultats des élections comme « Légal et définitif. » Après avoir échoué à plusieurs reprises pour forcer Lindell à abandonner le sujet de la fraude électorale, les vendeurs ont quitté le plateau.

À la suite de la victoire électorale de Biden, CNN a demandé que Fox, son plus grand concurrent, soit expulsé des ondes, et le dernier procès a nourri de nouveaux espoirs de gauche que le réseau sera détruit.

