Netflix

la fille des neiges C’est l’une des dernières séries Netflix et pour laquelle les fans attendent une deuxième saison. A-t-il déjà été renouvelé par la plateforme ? On vous dit !

©NetflixMilena Smith et José Coronado

la fille des neiges Il est venu à Netflix répertorié comme l’une des séries espagnoles les plus importantes de l’année et, sans aucun doute, il a livré. Sa première saison, de six épisodes, est sortie le 27 janvier et en moins d’un mois elle est devenue un phénomène mondial.. Protagonisée par Milena Smith et José Coronado cette histoire est captivante, excitante et choquante.

Même si ce n’est pas une histoire vraie, la fille des neiges il a tous les assaisonnements pour emmener le spectateur au niveau de la surprise et du réalisme comme s’il s’agissait d’une histoire vraie. En fait, c’est tellement convaincant que de nombreux fans attendent déjà avec impatience une deuxième saison. Aussi, compte tenu de l’étrange fin de la première édition, où Amaya ne comprend toujours pas ce qui s’est passé, les fans veulent en voir plus.

La Snow Girl aura-t-elle une saison 2 sur Netflix ?

Dans tous les cas, il convient de noter que depuis Netflix n’a pas encore annoncé l’arrivée d’une deuxième saison. Comme à son habitude, le géant du streaming met au moins un mois et demi pour évaluer le succès de chaque fiction. Cependant, il convient de noter que la fille des neiges s’est déjà montré digne de nouveaux épisodes.

Aussi la réalité est que la série Il est basé sur le roman de Javier Castillo avec le même nom. Et la vérité est que l’auteur a écrit trois livres correspondant aux mêmes personnages. Parmi eux se trouve le jeu de l’âme que, bien que Ce n’est pas une suite officielle de celle qui vient de sortir sur Netflix, elle contient bien une histoire similaire.

En fait, la dernière image vue dans la série, quand Look reçoit une enveloppe avec une photo d’un adolescent ligoté et bâillonné, c’est ainsi qu’ils précisent qu’ils seront basés sur ladite histoire. Eh bien, cette scène fait référence à ce que raconte Castillo dans son livre, le jeu de l’âme.

Néanmoins, il convient de noter que, s’il y a une deuxième saison, elle ne sera probablement pas publiée avant le début de 2024. En effet, compte tenu des délais de tournage et de post-production, la série pourrait revenir en un seul année.

