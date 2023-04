La situation de Jonathan Majors se complique avec de nouvelles victimes venues le dénoncer

in

Le 25 mars, la nouvelle a été publiée que Jonathan Majors il avait été arrêté par la police de New York pour une agression présumée sur une femme. Cependant, il a été précisé plus tard qu’il s’agissait d’un malentendu et que la femme elle-même aurait nié les faits. Depuis, son image n’a cessé de s’effondrer.

Cette semaine, Variété a publié une note indiquant que plusieurs autres femmes ont décidé de collaborer avec l’affaire. Jonathan Majors il doit être jugé le mois prochain, lorsqu’il comparaîtra devant le tribunal le 8 mai. La perspective pour l’acteur ne semble pas du tout bonne dans ces circonstances.

Comme le rapporte le même média cité, les textes dans lesquels la femme agressée niait les faits n’auraient été vérifiés que par sa défense. Malgré cela, l’avocat Majors semble confiante dans l’exonération de son client et prétend avoir « preuve irréfutable » pour votre défense.

La situation de l’acteur Univers cinématographique Marvel ce n’est pas favorable. Ces derniers jours, il a également été licencié par l’agence qui le représentait. On ne sait pas encore ce qu’il adviendra de son avenir dans Disneyoù il devait jouer le méchant Kang une fois de plus.

+Comment l’agenda de Jonathan Majors et Marvel continue

Bien que tout indique que son apparition dans la deuxième saison de Loki ne sera pas affecté Disney elle est attentive à ce qui se passe le 8 mai et pourrait décider de le licencier. Son prochain projet de tournage est prévu au premier semestre 2024, avec l’enregistrement de « Avengers: La Dynastie Kang ».

