WandaVision se démarque dans sa première saison grâce à une intrigue intrigante qui jette instantanément plus de doutes que de certitudes au public. De plus, il contient des références et des œufs de Pâques sur l’univers Marvel qui donnent à chaque scène une signification différente. Comme si cela ne suffisait pas, il partage également un aspect artistique avec un autre hit de Disney cela n’a rien à voir avec son histoire: Congelé. Découvrez ce que c’est!

La série avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany Il contient de nombreux détails qui passent inaperçus, même par la plupart des fans du MCU. Qu’il s’agisse de vieux films, de bandes dessinées, de personnages ou de sitcoms. Cependant, eLe spectacle a également un lien avec le célèbre film Ana et Elza.













La similitude entre WandaVision et Frozen que vous n’avez sûrement pas remarquée

Le créateur Jac Schaeffer et le directeur Shakman mat Ils voulaient de la musique originale pour l’ouverture de chaque épisode et pour cela ils sont allés chercher des compositeurs de premier ordre: il s’agit de Kristen Anderson-Lopez Oui Robert Lopez, Lauréats des Oscars pour le thème de Congelé appelé Laisser aller et pour la chanson de Noix de coco appel Souviens-toi de moi. Lopez a également remporté les prix Emmy, Grammy et Tony tout au long de sa carrière réussie.

Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez sont les compositeurs de WandaVision (Getty)



Schaeffer a rencontré les musiciens lors de la production des courts métrages L’aventure glacée d’Olaf à partir de 2017. Alors que Shakman a une vieille relation avec Lopez depuis l’université. Ils ont tous deux accepté et sont allés travailler pour mettre du son sur WandaVision. Jusqu’à l’épisode 5, ils ont publié les chansons suivantes: Un couple de jeunes mariés, WandaVision! et nous avons quelque chose à cuire.

« Fue una especie de colisión de un montón de cosas estar trabajando de repente con Bobby y Kristen, lo cual fue increíble. Conocemos a muchas de las mismas personas y fue maravilloso. Fue muy fácil trabajar con ellos porque teníamos todo este tipo de historia compartida Côte à côte », a déclaré le créateur de la série dans une interview avec Looper.