La similitude entre Crown et Bridgerton au-delà de Netflix

La série comme La Couronne Ils demandent beaucoup de travail, d’efforts et de dévouement car, en ces temps, aménager un open space ou même un studio entre 1953 et 2000 est un défi. De même, il est également important de caractériser des centaines de personnages qui se mettent chaque jour dans la peau de la famille royale et, en fait, à chaque saison, ils doivent être habillés et adaptés à une époque différente.

Cependant, le Royaume-Uni a une particularité : il conserve encore son histoire intacte et de nombreux palais de ducs ou de comtes subsistent encore. C’est pourquoi, pour La Couronne Il n’était pas du tout difficile de trouver de bons endroits pour dépeindre, au moins de manière similaire, le règne d’Elizabeth II et la vie des Windsor en seulement quatre saisons qui deviendront bientôt cinq.







Même ainsi, à l’heure actuelle, Netflix n’a pas seulement cette série d’époque, mais dans sa bibliothèque, il a un large répertoire de fictions qu’ils essaient de capturer, au moins un iota de ce qu’étaient les temps passés. En fait, l’un des plus réussis qu’il a dans sa liste de « séries originales » est Bridgerton, qui est arrivé sur la plate-forme montrant le Londres de 1813 et comment la société bourgeoise vivait sous la pression d’un bon mariage.







Mais, malgré le fait qu’il s’agisse de deux productions développées à des moments différents, les deux ont une similitude et ce n’est pas exactement qu’elles ont été créées par le géant du streaming. Il a été découvert par un utilisateur de TikTok qui la fiction de Shonda Rhimes et la biographie de Peter Morgan ont été enregistrées au même endroit, bien que sous des angles différents.

Le même espace, sous des angles différents. Photos : (IMDB)



D’après ce que l’utilisateur a indiqué, un fan des deux La Couronne aimer BridgertonIls n’ont utilisé le même emplacement que pour une scène de chaque série. Quant au premier, il s’agit de la salle que Diana utilise lorsqu’on la voit patiner dans la quatrième saison, tandis que le second utilisait ce même château pour quand Daphné et Simon doivent parler à la reine pour leur donner la permission de se marier de manière précipitée.

A quoi sert le château ?

Il s’agit de la Wilton House Country House, qui a appartenu aux comtes de Pembroke pendant 400 ans et est maintenant ouverte au public en tant que monument historique. Malgré cela, au cours de la dernière année, il a été fermé en raison de la pandémie de coronavirus et n’a été utilisé que par des productions télévisées.

Qu’en dit Netflix ?

Compte tenu de tant de répercussions et de spéculations sur les raisons pour lesquelles ils ont utilisé le même emplacement, la plate-forme de streaming a confirmé qu’il s’agissait du même bâtiment et en a donné les raisons. Selon les responsables de Netflix, c’était un « vrai casse-tête » de trouver le lieu car « il n’y a qu’une poignée de manoirs qui servent à ce type de séries ».