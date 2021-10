La signification du prénom de Jimmy Carr révélée

Bien qu’il soit sous les feux de la rampe depuis plus de 20 ans, Jimmy Carr a réussi à garder sa vie personnelle au plus bas.

Jimmy, 49 ans, et Karoline, 46 ans, ont été photographiés pour la première fois en train de marcher avec un landau en janvier 2020. Et maintenant, près de deux ans plus tard, il est enfin confirmé qu’ils ont un fils et qu’il s’appelle Rockefella.