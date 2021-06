La signification des paroles de Lost Cause de Billie Eilish expliquée

Que signifient les paroles de Lost Cause de Billie Eilish ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la chanson.

Billie Eilish est de retour avec un autre avant-goût d’elle Plus heureux que jamais album, mais quelle est la signification de ses paroles de « Lost Cause » ?

Billie Eilish devrait sortir son deuxième album studio, Plus heureux que jamais, le 30 juillet. En taquinant le projet sur Instagram, Billie a écrit : « C’est ma chose préférée que j’ai jamais créée et je suis tellement excitée et nerveuse et JE VAIS que vous l’entendiez. Je ne peux même pas vous le dire. » Le disque contient les singles à succès ‘My Future’, ‘Therefore I Am’ et ‘Your Power’ ainsi que 13 morceaux inédits.

Maintenant, Billie est sur le point de sortir la quatrième chanson de la tracklist de l’album et les fans vivent déjà pour ses paroles de « Lost Cause ».

De quoi parlent les paroles de Lost Cause de Billie Eilish ?

Paroles de Billie Eilish Lost Cause : Signification expliquée. Image : chambre noire

On ne sait pas exactement de quoi parle « Lost Cause », mais Billie a publié un teaser pour la nouvelle chanson sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut voir Billie et un groupe de filles traîner et plaisanter en chantant à l’unisson : « Tu penses que tu es un hors-la-loi / Mais tu n’as pas de travail ». Dans un autre post Instagram, Billie a taquiné les paroles: « Rien d’autre qu’une cause perdue ».

À en juger par les extraits, il semble que « Lost Cause » sera un hymne d’autonomisation des femmes de style « No Scrubs » / « New Rules » dans lequel Billie chante sur le fait de ne pas faire attention aux hommes qui sont sous elle. En discutant de la chanson et de la vidéo sur Instagram, Billie a taquiné: « C’EST L’UN DE MES FAVORIS AHHHHHHHH JE PEUX ATTENDRE QUE VOUS VOYEZ ».

Le reste des paroles n’est pas clair pour le moment, mais la chanson a été marquée comme explicite sur les services de streaming et de téléchargement. Comme tous les Plus heureux que jamais chansons jusqu’à présent, Billie a co-écrit « Lost Cause » avec son frère Finneas.

La chanson et la vidéo seront toutes deux disponibles pour regarder, télécharger et diffuser à 09h00 (PT) et 17h00 (BST) aujourd’hui.

Billie Eilish – paroles de ’cause perdue’

Tu penses que tu es un hors-la-loi

Mais tu n’as pas de travail

Rien qu’une cause perdue

.

