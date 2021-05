La signification des paroles de Build a Bitch de Bella Poarch et de tous les camées de la vidéo

Tout ce que vous devez savoir sur le premier single de Bella Poarch, y compris la signification des paroles de Build a Bitch et les camées vidéo.

Les fans de Bella Poarch savent déjà que la star des médias sociaux est actuellement surtout connue pour être l’une des personnes les plus suivies sur TikTok. Dans l’état actuel des choses, Bella est la troisième personne la plus suivie sur la plate-forme de partage de vidéos avec plus de 63,8 millions d’abonnés. Une vidéo de la star de 24 ans qui synchronise les lèvres avec « M to the B » de Millie B est la vidéo la plus appréciée sur TikTok.

Depuis que Bella est devenue célèbre pour la première fois, elle a toujours voulu être chanteuse. Maintenant, son premier single «Build a Bitch» est sorti. Dans cet esprit, voici tout ce que vous devez savoir sur les paroles, les camées vidéo et son prochain album.

Que signifient les paroles de Build a Bitch de Bella Poarch?

«Build a Bitch» est une chanson dans laquelle Bella appelle les hommes qui s’attendent à ce que les femmes soient des poupées Barbie parfaites conçues pour eux. Dans le refrain, Bella chante: « This ain’t Build-A-Bitch / You don’t get to pick and choose / Différents fesses et gros seins / Si mes yeux sont bruns ou bleus / Ce n’est pas Build-A- Salope / Je suis rempli de défauts et d’attitude / Donc si tu as besoin de parfait, je ne suis pas fait pour toi. «

Dans le deuxième couplet, Bella ajoute: « Les garçons jouent toujours au golf / À la recherche de leur Barbie / Ils ne ressemblent pas du tout à Kеn / Ils ont à peine un battement de coeur. »

Bella a co-écrit la chanson avec Salem Ilese et Sub Urban qui chantent les tubes viraux de TikTok «Mad at Disney» et «Cradles».

Qui est venu dans le clip de Build a Bitch de Bella Poarch?

La vidéo « Build a Bitch » se déroule dans une usine dystopique qui crée des femmes idéales pour hommes de la même manière que Build-A-Bear. Bella est l’une des créations de l’usine et elle émeut dans la vidéo et libère toutes les autres femmes créées par l’usine.

Cependant, ce n’est pas seulement Bella qui apparaît dans la vidéo. Le visuel présente plusieurs autres stars des médias sociaux avec lesquelles Bella est amie avec irl. Les camées sont: Larray, ZHC, Valkyrae, Mia Khalifa, Dina, Sub Urban, Bretman Rock et Rakhim.

«Build a Bitch» est le premier single du premier album encore sans titre de Bella Poarch.

Bella Poarch – ‘Build a Bitch’ paroles

REFRAIN

Ce n’est pas Build-A-Bitch (Une salope)

Tu n’as pas à choisir

Cul différent et gros seins

Si mes yeux sont bruns ou bleus

Ce n’est pas Build-A-Bitch (Une salope)

Je suis rempli de défauts et d’attitude

Donc si tu as besoin de parfait, je ne suis pas fait pour toi (Ouais)

VERSET 1

Bob le constructeur m’a brisé le cœur

M’a dit que j’avais besoin d’être réparé

J’ai dit que je ne suis que fous et boulons

Il manquait beaucoup de pièces

Curvy comme une police cursive

Vierge et une renarde

C’est le genre de fille qu’il veut

Mais il a oublié

REFRAIN

Ce n’est pas Build-A-Bitch (Une salope)

Tu n’as pas à choisir

Cul différent et gros seins

Si mes yeux sont bruns ou bleus

Ce n’est pas Build-A-Bitch (Une salope)

Je suis rempli de défauts et d’attitude

Donc si tu as besoin de parfait, je ne suis pas fait pour toi (un, deux, trois, ooh)

POST-CHOEUR

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

VERSE 2

Les garçons jouent toujours au golf

À la recherche de leur Barbie

Ils ne ressemblent pas du tout à Kеn

J’ai à peine un battement de coeur

Besoin de quelqu’un qui s’effondre

Pour qu’il puisse jouer au prince charmant

Si c’est le genre de fille qu’il veut

Puis il a oublié

REFRAIN

Ce n’est pas Build-A-Bitch (Une salope)

Tu n’as pas à choisir

Cul différent et gros seins

Si mes yeux sont bruns ou bleus

Ce n’est pas Build-A-Bitch (Une salope)

Je suis rempli de défauts et d’attitude

Donc si tu as besoin de parfait, je ne suis pas fait pour toi (un, deux, trois)

POST-CHOEUR

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la

.

