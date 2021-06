La sieste, une pause essentielle à votre bien-être

Souvent négligée, la sieste, moment de sommeil réparateur en milieu de journée, est pourtant source de bien-être et de santé. Dans les pays asiatiques, pratiquée quotidiennement et par tous, elle reste une assurance de performance.

Un besoin physiologique naturel et essentiel

Inscrite depuis l’enfance dans notre horloge biologique, la sieste contrôle l’essentiel de nos rythmes, notamment notre vigilance qui tend à baisser la garde après le repas, en début d’après-midi. La fenêtre de sommeil, située entre 12 heures et 16 heures (nous en avons d’autres dans la journée mais celle-ci est la plus importante) est particulièrement propice à l’endormissement. Les personnes qui se lèvent entre 6 heures et 7 heures du matin ont alors 7 heures de veille à tenir. Même si le repas accentue le creux de vigilance ressenti, c’est surtout le temps d’éveil qui provoque une irrésistible envie de se reposer. Véritable recette de bien-être, la sieste doit cependant être adaptée en fonction de notre dette de sommeil.

La durée idéale d’une sieste

Elle dépend de notre déficit en sommeil et du bénéfice recherché. Une sieste éclair (10 minutes environ) constituée d’un sommeil lent et léger suffit pour réparer l’altération des performances cognitives due à une nuit trop courte. Elle s’adresse à des personnes qui supportent des journées très longues, se couchent tard et se lèvent tôt.

Si vous n’avez pas suffisamment dormi depuis plusieurs nuits, enchaîné par exemple les programmes TV nocturnes, il est préférable d’opter pour une sieste dite thérapeutique d’une durée comprise entre 30 et 40 minutes. Ce repos salvateur dans une pièce tempérée, aura des effets bénéfiques sur l’organisme en renforçant l’immunité, en réduisant les risques de maladies ou d’accidents cardio-vasculaires, en atténuant le stress et les douleurs. Il offre l’avantage de ne pas amputer le temps de sommeil nocturne.

Pour un effet encore plus régénérateur, rien ne remplace la sieste d’une heure et demie qui correspond à un cycle de sommeil entier. Elle aide à bien récupérer et s’adresse plus particulièrement aux personnes en grosse dette de sommeil.

Les effets de ce mini repos sur la santé :

Une nette et immédiate amélioration de l’attention, de la vigilance, de l’humeur

Une meilleure protection contre le stress, l’anxiété

Une protection cardiovasculaire avec notamment une baisse de l’hypertension artérielle

Une amélioration de la mémoire

Quelques conseils pour une sieste réparatrice

Pour une microsieste de 5 à 10 minutes au travail trouvez votre position idéale assise au bureau, sans point de tension. N’hésitez pas à enlever vos chaussures et à vous couvrir pour pallier la baisse de votre température corporelle et vous apporter ainsi plus de confort.

Vous avez le choix entre poser la tête sur le front ou de côté les bras croisés de préférence sur un petit coussin ou vous appuyer en arrière dans votre fauteuil s’il comporte un dossier en hauteur.

Prenez un café ou un thé juste avant de vous endormir pour une sieste ou microsieste. Rassurez-vous ce geste ne vous empêchera pas de trouver le sommeil mais facilitera plutôt votre réveil.

Pour une sieste de 20 minutes chez vous évitez toujours de vous allonger sur votre lit. Votre cerveau et votre inconscient associent le lit à la nuit et au sommeil «longue durée». En mélangeant ces phases vous risquez de perturber votre cycle de sommeil.