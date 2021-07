La showrunner de ‘Virgin River saison 4’ Sue Tenney intrigues potentielles pour la saison 4?

– Publicité –



Dans le deuxième épisode de Virgin River 2, Mel trouve Jack inconscient dans un bar. L’interprète du personnage a un indice même si personne ne sait qui est le meurtrier.

Y aura-t-il une saison 4 de « Virgin River » ?

Netflix n’a pas officiellement annoncé le renouvellement de Virgin River pour une quatrième série. Mais, étant donné l’énorme base de fans, les cotes d’écoute et la manie absolue autour de l’émission, il est prudent de supposer qu’un avis de renouvellement pourrait bientôt être publié.

SpoilerTV, cependant, affirme que Netflix essaie simplement de créer de l’anticipation. Express rapporte que Netflix a déjà donné le feu vert à la quatrième saison de Virgin River. Selon les informations du site Web, les acteurs et l’équipe tournaient déjà au Canada en juillet 2021. Spoiler TV rapporte que la quatrième série sera terminée en novembre 2021.

La showrunner de ‘Virgin River’ Sue Tenney a taquiné ces intrigues potentielles pour la saison 4?

La finale de la troisième saison de Virgin River a été marquée par plusieurs cliffhangers. Charmaine (Lauren Hammersley), a dit qu’elle avait été mariée. Mel a dit à Jack que Jack lui avait proposé et qu’elle est actuellement enceinte. Elle n’est pas sûre que Jack était le père. Hope (Annette O’Toole), est décédée dans un terrible accident de voiture. Brady (Benjamin Hollingsworth), arrêté pour avoir tiré sur Jack. Tenney a déclaré que tout cela n’était que le pourboire.

« Je veux faire autant de saisons que possible », a déclaré Tenney à Us Weekly. Elle a également fait allusion au lieu de tournage de Jack. Elle a expliqué: « Si nous arrivons à voir la véritable révélation [in Season 4], cela fournirait plus de détails sur la façon dont tout cela était entrelacé. « La toile de l’histoire remonte à la première saison, c’est donc un tissu conjonctif qui traverse quatre saisons. »

Tenney a également abordé la question de savoir quand Mel et Jack découvriront si Jack est le père de Mel. Tenney a taquiné que c’est quelque chose auquel nous ne répondrons pas avant la fin de la saison 4 si cela se produit. Breckenridge insiste sur le fait qu’elle connaît la vérité.

Martin Henderson dit qu’il sait déjà qui a tiré sur Jack sur ‘Virgin River ?

Henderson, comme Breckenridge, connaît la vérité sur le père du bébé de Mel. « Je sais », a-t-il déclaré à Entertainment Weekly. «Et le simple fait que vous le sachiez me donne l’impression qu’ils vont découvrir. Ils ont envisagé de le révéler dans la saison 3. Certains brouillons montraient plus de détails. Ils ont décidé de l’augmenter, pour plusieurs raisons. Vous pouvez traîner ça un peu.