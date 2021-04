La sexualité de Bucky Barnes doit « être organique » pour Malcolm Spellman

Le showrunner de ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ Malcolm Spellman a partagé ses réflexions sur la sexualité du personnage joué par Sebastian Stan, Bucky Barnes.

Spellman a commenté dans une interview précédente que les fans devraient « continuer à regarder » lorsqu’ils sont interrogés sur la possible bisexualité de Bucky dans le MCU.







Maintenant, dans une nouvelle interview, Spellman a déclaré: «Vous devez laisser les personnages se développer… Que se passe-t-il si un autre personnage apparaît? Et si les Eternels apparaissaient sur la planète? En raison de la façon dont les histoires fonctionnent, les événements des histoires forcent les directions des personnages. «

«Ce n’est pas à moi de dire ce qu’est ou n’est pas un personnage. Souvent, le meilleur exemple que je puisse donner est ce qui s’est passé sur les bandes de ‘Avengers’ Comment trouveriez-vous de l’espace pour mettre Bucky sur une trajectoire différente? Il n’y en a pas « .







« Tant qu’il vit, je pense que les fans doivent connaître la trajectoire de l’exploration du personnage de Bucky, mais cela dépend de l’histoire de ce que le personnage devient, et cela doit se produire de manière organique », a ajouté Spellman.

D’autre part, il a été récemment annoncé que Marvel développerait un quatrième film de ‘Capitaine Amérique’, cette fois avec Anthony Mackie en tant que personnage vedette, donc nous pouvons sûrement voir Sam Wilson et Bucky Barnes partageant à nouveau l’écran.