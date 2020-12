La seule éclipse solaire totale de 2020 pourrait être celle que peu ont la chance de voir

Il semblerait tout à fait approprié que l’éclipse finale de cette année excentrique de 2020 ne soit visible que depuis la Patagonie – surnommée «la fin du monde», car elle atteint tout le fond du continent sud-américain.

Alors que certaines parties du Chili et de l’Argentine connaîtront une éclipse solaire totale, la lune bloquant complètement le soleil, une éclipse solaire partielle ne sera visible que depuis les deux tiers inférieurs de l’Amérique du Sud et une tranche étroite du sud-ouest de l’Afrique. L’Amérique du Nord n’en verra aucune partie.

Le chemin étroit de l’éclipse solaire totale de 2020 commence au-dessus de l’océan Atlantique Sud à 9 h 33 HNE (14 h 33 GMT), à environ 3900 kilomètres au sud-est des îles hawaïennes et 87 minutes plus tard atteindra la côte pacifique du Chili. , à 11 h HNE (16 h GMT). Il faudra environ 25 minutes pour balayer le sud-est à travers la section de Patagonie du Chili et de l’Argentine, puis se poursuit sur l’océan Atlantique Sud sur environ 4350 miles (7000 km), sans autre atterrissage, avant de se terminer au coucher du soleil local vers 230 miles (370 km) au sud-ouest de la côte de la Namibie à 12h54 HNE (1754 GMT).

Cette carte de la NASA montre la région de visibilité pour le trajet de la totalité de l’éclipse solaire totale du 14 décembre 2020. (Crédit d’image: NASA)

Horaire de l'éclipse solaire totale du 14 décembre 2020 (heure locale) Emplacement Début partiel La totalité commence Durée Extrémités partielles Saavedra 11h38 13h00 2 min 4 s 14 h 28 Pucon 11h41 13 h 03 2 min 9 s 14 h 31 Valcheta 11h52 13h16 2 min 11 s 14h43 Salina del Eje 11 h 59 13 h 25 6 s 14 h 50

Endroits avec une éclipse solaire partielle le 14 décembre (heure locale) Emplacement Début partiel Maximum Extrémités partielles Ordre de grandeur Santiago 11h36 13 h 01 14 h 31 0,83 Buenos Aires 12 h 03 13 h 32 14 h 59 0,79 Montevideo 12 h 09 13 h 37 15 h 03 0,79 São Paulo 12 h 45 14 h 04 15h16 0,43 Lima, Pérou 9h16 10h16 11h23 0,28 Walvis Bay, Namibie 18h58 19 h 40 après le coucher du soleil 0,76

Les régions du Chili et de l’Argentine traversées par l’éclipse totale sont, malheureusement, assez peu peuplées. Heureusement, lors de son passage de 4 minutes au-dessus du Chili, l’ombre sombre de la lune passera au-dessus des villes de Villaricca (46 000 habitants) et de Pucon (22 000 habitants), deux zones de villégiature touristiques très appréciées pendant l’été qui commence officiellement seulement une semaine plus tard. Les deux villes ont des perspectives climatologiques favorables, ce qui suggère que le temps pourrait être beau et sec pour l’observation de l’éclipse.

Le point de la plus grande éclipse se trouve à 29 km au nord-ouest de la Sierra Colorada, un village et une municipalité de la province de Río Negro en Argentine (1 300 habitants). Ici, la largeur du chemin est de 90 km et l’éclipse totale durera 2 minutes 9,6 secondes.

Une carte de l’éclipse solaire totale du 14 décembre 2020. (Crédit d’image: Fred Espenak / NASA)

Environ 400 à 500 miles (600-800 km) au nord se trouvent les grandes zones métropolitaines de Santiago, Buenos Aires et Montevideo. Les trois villes verront une assez grande quantité de soleil masquée par la lune (environ 75 à 80%). Malheureusement, ils sont tous trop loin pour découvrir la panoplie de sites incroyables qui accompagnent ce mot magique «totalité!

