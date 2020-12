La seule éclipse solaire totale de 2020 a lieu lundi. Voici à quoi s’attendre.

Lundi 14 décembre, certaines parties de l’Amérique du Sud seront brièvement plongées dans l’obscurité par une éclipse solaire totale.

Cet événement relativement rare et incroyable se produit lorsque la lune balaie le ciel de jour et recouvre entièrement le disque solaire vu de la Terre, bloquant brièvement tout le corps du soleil à l’exception de sa couche la plus externe, appelée couronne. Une éclipse solaire produit ce qui ressemble à un coucher de soleil à 360 degrés, et les plantes et les animaux réagiront comme s’il s’agissait du crépuscule.

L’éclipse solaire totale du 2 juillet 2019, vue de l’observatoire de La Silla au Chili. (Crédit d’image: Petr Horálek / ESO)

L’éclipse solaire totale du 14 décembre commencera dans l’océan Pacifique. Ensuite, il touchera terre près de Saavedra, au Chili et apparaîtra d’abord comme une éclipse solaire partielle à 11 h 38, heure locale (9 h 38 HNE; 14 h 28 GMT), selon une fiche d’information de la NASA.

La totalité, lorsque la lune bloque complètement le soleil, commencera à Saavedra à 13 heures heure locale (11 heures HNE; 1600 GMT) et durera 2 minutes et 4 secondes. Plus près du centre du chemin de la totalité, les spectateurs d’éclipse verront jusqu’à 2 minutes, 10 secondes de totalité.

Carte schématique du chemin de l’éclipse de 2020 en Amérique du Sud. (Crédit d’image: NASA)

Le chemin de la totalité, d’une largeur d’environ 90 km, se déplacera vers l’est à travers le Chili et l’Argentine. Le dernier endroit pour voir l’éclipse totale avant qu’elle ne quitte le continent et au-dessus de l’océan Atlantique sera Salina del Eje, en Argentine, où la totalité se termine à 13 h 25 heure locale (11 h 25 HNE; 16 h 25 GMT).

Les téléspectateurs de la majeure partie de l’Amérique du Sud pourront voir une éclipse solaire partielle – lorsque la lune semble prendre une « bouchée » du disque solaire – selon la NASA. L’Antarctique sera également exposé à une éclipse solaire partielle allant jusqu’à 40%. Au-dessus de la ligne de totalité, une éclipse partielle peut être vue aussi loin au nord que l’Équateur.

Une carte mondiale de l’éclipse solaire totale du 14 décembre 2020. (Crédit d’image: Fred Espenak / NASA)

Le chemin de la totalité continue à travers l’océan Atlantique sud et ses arrêts au large des côtes de la Namibie, selon In-The-Sky.org. Certaines parties du continent sud-africain, comme la ville de Cape Town, en Afrique du Sud, seront exposées à une éclipse solaire partielle jusqu’à 60% peu avant le coucher du soleil.

L’éclipse solaire la plus récente s’est produite le 21 juin 2020. Cette éclipse annulaire, ou «anneau de feu», n’a pas complètement bloqué le soleil, mais elle a néanmoins ébloui les spectateurs à travers certaines parties de l’Afrique et de l’Asie. La dernière éclipse solaire totale s’est produite le 2 juillet 2019 et, comme la prochaine éclipse totale, s’est également produite au-dessus de l’Amérique du Sud.

La rédactrice adjointe de 45secondes .fr, Hanneke Weitering, était sur les lieux de l’observatoire de La Silla au Chili pour capturer cette vue de la totalité lors de l’éclipse solaire qui s’est produite le 2 juillet 2019. (Crédit d’image: Hanneke Weitering / 45secondes.fr)

Après le 14 décembre, la prochaine éclipse solaire sera une éclipse annulaire qui passera au-dessus du Canada, du Groenland et de certaines parties de l’Asie le 10 juin 2021. La prochaine éclipse solaire totale apparaîtra sur l’Amérique du Sud le 4 décembre 2021.

Aussi tentant que cela puisse être, ne regardez jamais directement une éclipse solaire à l’œil nu. Les lunettes de soleil ordinaires ou un télescope nécessitent un filtre solaire spécial pour empêcher l’utilisateur d’endommager sa vision.

