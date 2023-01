La seule condition qu’a Irma Maury pour revenir dans « Dans le fond il y a de la place »

L’actrice Irma Maury a donné vie à l’un des personnages les plus mémorables de « En bas il y a de la place »: Mme Nelly. La mère de Lucho, Pepe et Teresita s’est démarquée par son caractère particulier et sa façon d’être, devenant l’une des figures préférées de la espace télévision.

Pour cette raison, une grande tristesse l’a amenée à quitter la série dans la sixième saison sortie en 2014, après 5 ans à jouer l’ennemi numéro un de Francesca Maldini. Cependant, l’artiste a reconnu que cette décision était due au fait que le travail demandait beaucoup de temps.

« La décision était parce que j’avais besoin d’un peu plus de moi-même. Le travail est très bon, mais il vous absorbe beaucoup. Doña Nelly ne me manque pas. En plus, ça me paraissait déjà un peu lourd parce que dans la rue on m’appelait comme ça, et je n’aime pas ça. »dit à Nouvelles de l’Amérique.

Plus de 8 ans après ses adieux, plusieurs adeptes de la production demandent son retour. Surtout lorsque dans l’un des derniers chapitres de l’émission télévisée, il a été fait référence à l’une des chansons préférées du personnage et que l’on a vu que Tite il s’est déguisé en « Le fantôme de Doña Nelly ».

Bien que la femme de don gilberto Dans la fiction, il est mort d’une crise cardiaque après avoir découvert qu’il avait gagné au loto, ce ne serait pas la première fois qu’un personnage « revient d’entre les morts » dans le projet. Des cas comme celui de Grâce et Lucho Ils ont créé un précédent, par exemple.

Alors l’actrice reviendrait-elle comme dame nelly? Ensuite, découvrez la seule condition qui Irma Maury doit revenir à la série télévisée América « En bas il y a de la place. »

Gustavo Bueno et Irma Maury dans « AFHS » (Photo : América TV)

QU’A DIT GIGIO ARANDA AU SUJET DU RETOUR POSSIBLE D’IRMA MAURY À « IL Y A UNE PLACE EN ARRIÈRE-PLAN » ?

Après 6 ans d’absence à la télévision, « AFHS » revient sur les écrans en 2022. Ainsi, le scénariste Gigio Aranda Il a donné plusieurs interviews sur la série et a été interrogé sur le possible retour de Maury à la comédie.

Sans aucun doute, ses paroles ont ému de nombreux fans : « J’aimerais que Doña Nelly revienne, bien sûr, c’est un dessinateur. J’ai pensé à son retour il y a de nombreuses années. Je l’ai prêt, donc si Irmita veut, ‘plim’ »souligné Quatrième pouvoir.

QUELLE EST LA SEULE CONDITION POUR IRMA MAURY DE RETOURNER AU « DANS LE FOND Y A-T-IL UNE CHAMBRE » ?

En juin 2022, Irma Maury fait quelques déclarations à Le populaire, où il a nié faire partie de la nouvelle saison de l’émission. Elle a déclaré qu’elle appréciait d’être considérée par la production, mais c’était un chapitre clos pour elle.

« J’ai les meilleurs souvenirs du personnage et rien d’autre. C’est un chapitre clos de ma vie, (Dona Nelly) est morte pour moi. Je suis très reconnaissant envers tout le monde, je les apprécie et les respecte vraiment, mais ils ne peuvent en aucun cas compter sur moi. En ce moment je suis dans un autre »il expliqua.

Cependant, il a laissé ouverte la possibilité de revenir à une seule condition : s’ils proposent de jouer un nouveau personnage. « Si la vie me permet de revenir, je le ferai avec quelque chose de nouveau »a indiqué l’actrice qui se concentre désormais sur son bien-être et les soins de ses neuf animaux de compagnie.

Irma Maury ne reviendrait pas en tant que Doña Nelly dans « Dans le fond il y a de la place » (Photo : América TV)

COMMENT VOIR « AU FOND IL Y A UNE CHAMBRE » ?

Le nouveau lot d’épisodes peut être vu sur América TV, comme c’est la coutume depuis son premier chapitre. Les horaires sont du lundi au vendredi à 20h40.

De plus, la série peut également être appréciée à partir de tvGO, l’application officielle d’América Televisión où vous pouvez profiter de toute la programmation via un appareil mobile, gratuitement (après 24 heures de première à l’écran) ou via un paiement d’abonnement de S /. 9,90 (à partir du jour même de l’émission et sans publicité).

