La seule chose que Cheryl Burke a apprise d’AJ McLean dans la saison 29

Backstreet Boy AJ McLean et Cheryl Burke étaient partenaires de la saison 29 de Danser avec les étoiles. Bien qu’ils ne soient plus dans la compétition, Burke considère McLean comme un ami pour la vie. Showbiz 45Secondes.fr s’est entretenu avec le DWTS pro au téléphone à propos de son expérience de la saison 29 et de la seule chose qu’elle a apprise de McLean tout au long de leur temps ensemble.

AJ McLean et Cheryl Burke | Kelsey McNeal via Getty Images

Cheryl Burke et AJ McLean sont hors course pour le Mirror Ball

Le Backstreet Boy et son partenaire se sont battus vaillamment tout au long de la saison 29. Burke et McLean ont eu un début difficile dans leur valse viennoise de «Somebody To Love» de Queen sur «Icons Night». Mais quand ils sont revenus pour une deuxième danse, tous les paris semblaient être ouverts.

McLean et Burke ont exécuté un Jive parfait. Ils ont peut-être remporté la danse contre Johnny Weir et son partenaire, Britt Stewart, mais ce n’était pas suffisant pour les garder dans la compétition.

Le score initial de 7 de Carrie Ann Inaba a finalement placé Burke et McLean dans les deux derniers. À la fin, les juges ont avancé Johnny Weir et son partenaire Britt Stewart en demi-finale.

De nombreux fans étaient tristes de voir McLean partir. Selon lui et son partenaire, l’élimination n’était pas totalement de sa faute.

Cheryl Burke et AJ McLean continuent de travailler ensemble en dehors de ‘DWTS’

Ils peuvent être faits sur Danser avec les étoiles, mais cela ne veut pas dire que l’amitié entre Burke et McLean est terminée. Ensemble, ils hébergent le Assez foiré Podcast. Le mentor de McLean depuis plus de 15 ans, René Elizondo, est également coanimateur.

Ensemble, le groupe discute de leur sobriété, de leur santé mentale et bien sûr, Danser avec les étoiles. Jusqu’à présent, le mari de Burke, Matthew Lawrence, et d’autres concurrents comme Kaitlyn Bristowe étaient invités. Au cours de notre conversation, Burke a déclaré que le plan était de continuer avec le podcast dans un avenir prévisible.

En tant que partenaire sur ‘DWTS’, AJ McLean a enseigné à Cheryl Burke que la vulnérabilité est la force

Burke est sobre depuis deux ans. McLean est dans sa première année de sobriété – quelque chose qu’ils ont largement célébré sur le podcast, ainsi que son temps en compétition sur Danser avec les étoiles.

Lors de notre appel, Burke a expliqué à quel point la vulnérabilité de McLean lui a été inspirante.

« [He taught me] être vulnérable est synonyme de force », a-t-elle déclaré. «J’ai vraiment travaillé sur tout cela en thérapie, mais voir quelqu’un le pratiquer et être si vulnérable, en particulier pendant sa première année d’abstinence, est très encourageant.

Burke espère que McLean a également inspiré leurs fans. « [For] beaucoup de gens qui peuvent souffrir de toxicomanie ou quoi que ce soit d’autre – je pense qu’il est important qu’une fois que vous l’avez mis en ligne, c’est comme si vous vous teniez responsable d’une certaine manière », a-t-elle ajouté. «Je pense qu’il est également important de partager votre histoire en général, car même si elle n’a aidé qu’une seule personne, [it’s worth it]. »

C’est pourquoi Burke participe au podcast et pourquoi elle continue de le faire Danser avec les étoiles. «Je pense que c’est la raison pour laquelle mon chemin s’est croisé avec la série et aussi avec AJ», a-t-elle conclu.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, contactez le Administration des services de toxicomanie et de santé mentale assistance téléphonique au 1-800-662-4357.