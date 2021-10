Maid de Netflix est-elle basée sur une histoire vraie ?

Les utilisateurs de Netflix sont accros à une nouvelle série dramatique américaine intitulée Maid. Alors forcément, ils veulent savoir si c’est basé sur une histoire vraie.

Avec Margaret Qualley, Maid raconte l’histoire d’Alex, une jeune mère qui fuit une relation abusive et trouve un travail de ménage pour subvenir à ses besoins et à ceux de son jeune enfant.

Maid est-il basé sur une histoire vraie ?

Maid, est malheureusement, basé sur une histoire vraie. C’est l’histoire de Stephanie Land, dont les mémoires de 2019 – Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother’s Will to Survive – sont l’inspiration de la série Netflix.

Elle a été élevée dans un ménage de classe moyenne, mais s’est retrouvée en dessous du seuil de pauvreté plus tard dans la vie, ayant développé un SSPT et étant devenue une mère célibataire.

L’expérience d’Alex dans la série est basée sur de nombreux souvenirs que Land a écrits dans ses mémoires, selon Horaires de la radio, y compris la dépendance d’Alex à l’égard du système d’aide sociale, une relation abusive, du mal à se nourrir et être forcée de se tourner vers un refuge pour sans-abri avec sa fille.

Il est rapporté que Land a travaillé dans le ménage pendant six ans avant d’obtenir une place à l’Université du Montana. Elle a finalement construit sa carrière en tant qu’écrivaine indépendante et ses premières pièces ont été publiées dans des Vox et New York Times. Mais jusque-là, Land dépendait des bons d’alimentation et du soutien financier de l’université.

Les critiques disent que la série Netflix frappera à la maison pour de nombreuses personnes qui ont traversé des moments difficiles, d’autant plus que nous sortons de la pandémie. Les mémoires de Land et la série Netflix remettent en question l’idée que le travail acharné mène inévitablement au succès et à la sécurité et au soi-disant « rêve américain ».

Où se trouve Maid ?

Maid se déroule dans une ville fictive de l’État de Washington. (Crédit : Netflix)

Maid se déroule dans la ville fictive de Port Hampstead, dans l’État de Washington, aux États-Unis, et est une île de pêcheurs riche.

On dit que Port Hamstead est basé à Port Townsend, où vivait réellement Stephanie Land.

Maid est une série limitée en streaming maintenant sur Netflix.