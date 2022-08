La série Xiaomi Pad 6 est susceptible d’obtenir un modèle phare alimenté par Snapdragon 8 Gen 1

in

01 août 2022 14:28:52 IST

Xiaomi devrait lancer ses tablettes Pad 6 entre août et octobre 2022, après une pause de trois ans. Des fuites ont révélé que la série Xiaomi Pad 6 aura quatre modèles, qui porteront les noms de code L81, L81A, L82 et L83. Ceux-ci correspondront aux Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Pro 5G et un Redmi tablette.

De nouvelles fuites suggèrent que le haut de gamme, Pad 6 Pro et Pad 6 Pro 5G est susceptible d’obtenir le SoC Snapdragon 8 Gen 1. Il aura également un écran LTPO de 14 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et aurait des spécifications similaires à celles du Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

La fuite a également suggéré que la nouvelle série Pad 6 bénéficiera d’une qualité audio améliorée et obtiendra probablement la certification Dolby Atmos. L’écran est également susceptible d’obtenir une certification Dolby Vision. Nous verrons également une version mise à jour de MIUI pour Pad, le skin de la société pour ses tablettes.

Selon la nouvelle fuite, l’une des tablettes de milieu de gamme de cette série est également susceptible d’être alimentée par le SoC MediaTek Dimensity 8100.

Les Xiaomi Pad 6 Pro et Pad 6 Pro 5G auront une capacité de batterie allant jusqu’à 9 000 mAh. Dans toute la gamme du nouveau Pad 6, nous verrons la prise en charge de la charge rapide de 120 W, ce qui en fait l’une des tablettes de charge les plus rapides du marché. Il convient de noter que ces spécifications supposées pour la série Xiaomi iPad 6 sont encore spéculatives.

Xiaomi n’a pas encore fourni de détails définitifs sur sa prochaine gamme de tablettes pour cette année. La date de sortie, les prix et les détails de disponibilité mondiale de la série Pad 6 n’ont pas encore fait surface.

Cela dit, les tests internes du Xiaomi Pad 6 ont commencé en Europe et seront bientôt certifiés pour cette région. Xiaomi pourrait être en mesure de lancer l’appareil d’ici la fin du mois d’août. Comme mentionné précédemment, il convient de noter que Xiaomi n’a pas encore officiellement annoncé son intention de lancer un successeur au Tablette Xiaomi 5 série.

