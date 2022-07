La série Xiaomi 12S a été lancée avec des spécifications et un appareil photo insensés, cependant, les utilisateurs indiens ne pourront pas l’essayer

05 juil. 2022 16:49:18 IST

Xiaomi a présenté et lancé hier sa dernière série phare, la Xiaomi 12S en Chine. Le principal appareil phare est le Xiaomi 12S Ultra qui est livré avec des spécifications vraiment impressionnantes, en particulier dans le département de la caméra. Le téléphone reçoit un module de caméra massif avec Xiaomi en utilisant un nouveau capteur Sony IMX989, qui mesure un pouce et a été co-développé avec Leica, le fabricant allemand d’appareils photo.

Cependant, il semble que la série très attendue se limitera pour le moment au marché chinois. Les passionnés de technologie peuvent essayer de mettre la main sur l’appareil en l’important de l’un des fournisseurs, mais c’est très risqué en tant qu’effort et quelque chose que nous ne pouvons pas recommander.

C’est un peu surprenant, étant donné que Xiaomi a diffusé l’événement sur sa chaîne YouTube mondiale. Il est possible que le Xiaomi 12S Ultra arrive sur d’autres marchés, mais avec un nom ou un numéro différent.

Pour les personnes intéressées, le Xiaomi 12S, le téléphone le plus basique de la série, dispose d’un écran FHD+ AMOLED HDR10+ de 6,28 pouces avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et Dolby Vision. Le combiné est alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 associé au GPU Adreno et se décline en quatre modèles : 8 Go + 128 Go, 8 Go + 256 Go, 12 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go.

Il reçoit une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 67 W, d’une charge sans fil de 50 W et d’une charge sans fil inversée de 10 W.

En ce qui concerne l’appareil photo, le Xiaomi 12S aura un capteur primaire Sony IMX707 de 50MP avec un objectif f1.9 avec OIS, un capteur de 13MP et un objectif ultra grand-angle et une caméra macro/télé de 5MP. Il y a un vivaneau selfie 32MP sur le devant, derrière la découpe perforée.

Le Xiaomi 12S Pro dispose d’un écran AMOLED 2K LTPO 2.0 de 6,73 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10+ et Dolby Vision. Il est alimenté par le même chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 couplé au GPU Adreno, et est livré avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage qui peuvent ne pas être extensibles davantage. Vous obtenez également des haut-parleurs Harman Kardon prenant en charge Dolby Atmos et Hi-Res Audio.

Le Xiaomi 12S Pro reçoit une batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide de 120 W, une charge sans fil de 50 W et une prise en charge de la charge sans fil inversée de 10 W.

Pour les caméras, le Xiaomi 12S Pro dispose d’une triple caméra à l’arrière, avec un capteur principal Sony IMX707 de 50MP, un objectif ultra grand-angle de 50MP et une troisième caméra de 50MP. Il y a un vivaneau selfie 32MP sur le devant.

Enfin, il y a le Xiaomi 12S Ultra. Il obtient un grand écran AMOLED LTPO 2.0 de 6,73 pouces avec une résolution 2K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, HDR10+ et est alimenté par le même chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 associé au GPU Adreno, et dispose de jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go. stockage. Vous obtenez également des haut-parleurs Harman Kardon prenant en charge Dolby Atmos et Hi-Res Audio.

Le Xiaomi 12S Ultra contient une grande batterie de 5000 mAh avec un support de charge rapide de 120 W. La société a lancé un nouveau chipset de charge de batterie propriétaire avec le téléphone.

Le Xiaomi 12S Ultra dispose également d’un triple réseau de caméras à l’arrière. C’est le premier téléphone à utiliser le capteur Sony IMX989 personnalisé de 1 pouce. Il dispose d’un capteur principal de 48 MP, d’un objectif ultra grand angle de 50 MP et d’un objectif zoom de 48 MP. Il y a un jeu de tir 32MP à l’avant pour les selfies

Les appareils sont également chers, étant donné qu’ils sont des produits phares et qu’ils disposent actuellement du meilleur matériel que vous puissiez trouver dans un smartphone.

Le Xiaomi 12S est au prix de 3 999 CNY ou environ 47 000 Rs pour le 8 Go + 128 Go, et va jusqu’à 5 199 CNY ou environ 61 000 Rs pour le modèle 12 Go + 512 Go.

Le Xiaomi 12S Pro est au prix de 4 699 CNY ou environ 55 000 Rs pour le 8 Go + 128 Go, et va jusqu’à 5 899 CNY ou environ 70 000 Rs pour le modèle 12 Go + 512 Go.

Le Xiaomi 12S Ultra est au prix de 5 999 CNY ou environ 71 000 Rs pour le 8 Go + 2568 Go, et va jusqu’à 6 999 CNY ou environ 70 000 Rs pour le modèle 12 Go + 512 Go.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂