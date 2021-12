La série Xiaomi 12 sortira officiellement le 28 décembre

Les fuites l’avaient déjà prédit, maintenant c’est officiel : les nouveaux modèles Xiaomi 12 feront leur apparition en Chine le 28 décembre. Le Xiaomi 12 Pro et le petit Xiaomi 12 sont également montrés pour la première fois sur une affiche teaser.

Hier, le moment était enfin venu : Xiaomi invité à l’événement de lancement de la série Xiaomi 12 le 28 décembre avec une affiche teaser sur Weibo. L’affiche révèle qu’il existe une différence de taille considérable entre les deux modèles. Dans un post sur Weibo, Xiaomi explique que les performances des deux smartphones ne sont pas liées à leur taille. On peut donc supposer que le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro auront un équipement matériel quasiment identique. On ne sait pas encore à quoi ressemblera cet équipement.





Voici à quoi devraient ressembler le Xiaomi 12 Pro (à gauche) et le Xiaomi 12.



Image : © Xiaomi 2021



La série Xiaomi 12 obtient Snapdragon 8 Gen 1

Un composant des modèles Xiaomi 12 a déjà été déterminé : le Snapdragon 8 Gen 1. Il s’agit du dernier processeur de Qualcomm, qui est fabriqué selon le procédé 4 nm. Par rapport à ses prédécesseurs, le Snapdragon 8 Gen 1 devrait offrir des performances de processeur jusqu’à 25 % supérieures, tout en nécessitant jusqu’à 30 % d’énergie en moins.

De plus amples informations sur l’équipement matériel des appareils Xiaomi 12 ne sont actuellement pas connues. Le leaker OnLeaks et selon Zoutons, le Xiaomi 12 devrait avoir un écran AMOLED de 6,2 pouces. En plus d’un appareil photo principal avec une résolution de 50 mégapixels, il devrait y avoir un objectif ultra grand-angle et un capteur de profondeur. Apparemment, le téléphone portable peut être chargé très rapidement avec un adaptateur secteur de 100 watts.

Xiaomi présente également MIUI 13 en même temps

Les modèles Xiaomi 12 ne sont apparemment pas la seule chose qui sera présentée le 28 décembre. Sur Weibo, le compte officiel MIUI a également laissé entendre que la nouvelle version de l’interface Android personnalisée de Xiaomi pourrait être affichée le même jour.

Alors que les dernières mises à jour de MIUI ont apporté de nouvelles fonctionnalités et un nouveau design, le MIUI 13 devrait se concentrer sur la stabilité et la vitesse.