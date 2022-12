La série Wonder Man: Marvel sera présentée en première sur Disney + fin 2023

La série Marvel »homme étonnant » pourrait être publié dans Disney+ fin 2023. L’écrivain André Invitéqui a rejoint la série pour rédiger le scénario principal, a déclaré que « Wonder Man » devait arriver au cours de la saison 2023-2024.

Auparavant, Guest a travaillé dans l’univers cinématographique Marvel sur la série « Hawkeye », ainsi que sur d’autres séries populaires telles que « Brooklyn Nine-Nine » et « Community ». Il n’y a toujours pas d’annonce officielle de la part de Marvel concernant la date de sortie de »Wonder Man ».

La série située dans le MCU Wonder Man a été annoncée en juin 2022. Le réalisateur et scénariste de » Shang-Chi et la légende des dix anneaux », Destin Daniel Cretonservira de producteur exécutif de la série, ainsi que de diriger chacun des épisodes.

L’acteur Yahya Abdul Mateen II jouera le rôle de Simon Williams, mieux connu sous le nom de Wonder Man. Il a également été confirmé que Ben Kingsley reviendra sous le nom de Trevor Slattery, un personnage qui est apparu dans »Iron Man 3 ». De la même forme, cox courtney Oui Bob Odenkerk Ils feront une apparition dans la série.

Créé par Stan Lee, Jack Kirby et Don Heck, Wonder Man est apparu pour la première fois dans la bande dessinée » Avengers # 9 » en 1964, ayant un grand nombre de rôles différents dans l’univers Marvel Comics. Simon Williams était un riche héritier qui a perdu son argent après que la concurrence de Stark Industries a ruiné l’entreprise de son père.

Acceptant l’offre du baron Zemo, Simon a été transformé en le méchant Wonder Man à ions, avec des pouvoirs tels que le vol et la manipulation d’énergie. Alors qu’il combattait d’abord les Avengers, il finit par devenir bon à la fin, fondant les West Coast Avengers.

Auparavant, Wonder Man avait failli faire une apparition au sein de l’UCM, comme certaines scènes coupées de »Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 », réalisé par James Gunncomprenait un festival du film de la Terre avec des affiches de faux films mettant en vedette l’acteur de fiction Simon Williams.